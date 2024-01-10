Тюменцам рассказали, как выгодно слетать в Турцию летом

Турагенты советуют тюменцам покупать путевки в Турцию по раннему бронированию

11 января 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Стоимость туров в Турцию по сравнению с прошлым годом выросла на 20 — 30% Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Тюменцам посоветовали приобретать путевки на летний отдых в Турцию по системе раннего бронирования. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из городских турфирм. «В 2024 году стоимость путевок в Турцию по сравнению с прошлым уже выросла на 20—30%. В целях экономии советуем приобретать туры по системе раннего бронирования. Это хорошая возможность купить за меньшую стоимость путевки, поскольку ближе к началу сезона цены вырастут еще больше, а хорошие отели разберут», — рассказала Светлана Завьялова. На данный момент стоимость туров в Турцию начинается от 65 тысяч рублей на человека. Путевка рассчитана на семь дней отдыха в отеле 4*.

Тюменцам посоветовали приобретать путевки на летний отдых в Турцию по системе раннего бронирования. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из городских турфирм. «В 2024 году стоимость путевок в Турцию по сравнению с прошлым уже выросла на 20—30%. В целях экономии советуем приобретать туры по системе раннего бронирования. Это хорошая возможность купить за меньшую стоимость путевки, поскольку ближе к началу сезона цены вырастут еще больше, а хорошие отели разберут», — рассказала Светлана Завьялова. На данный момент стоимость туров в Турцию начинается от 65 тысяч рублей на человека. Путевка рассчитана на семь дней отдыха в отеле 4*.