10 января 2024

Тюменцам рассказали, как выгодно слетать в Турцию летом

Турагенты советуют тюменцам покупать путевки в Турцию по раннему бронированию
© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, отель, турция, путешествия, отдых, туризм, туристки
Стоимость туров в Турцию по сравнению с прошлым годом выросла на 20 — 30% Фото:

Тюменцам посоветовали приобретать путевки на летний отдых в Турцию по системе раннего бронирования. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из городских турфирм.

«В 2024 году стоимость путевок в Турцию по сравнению с прошлым уже выросла на 20—30%. В целях экономии советуем приобретать туры по системе раннего бронирования. Это хорошая возможность купить за меньшую стоимость путевки, поскольку ближе к началу сезона цены вырастут еще больше, а хорошие отели разберут», — рассказала Светлана Завьялова.

На данный момент стоимость туров в Турцию начинается от 65 тысяч рублей на человека. Путевка рассчитана на семь дней отдыха в отеле 4*.

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Тюменцам посоветовали приобретать путевки на летний отдых в Турцию по системе раннего бронирования. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из городских турфирм. «В 2024 году стоимость путевок в Турцию по сравнению с прошлым уже выросла на 20—30%. В целях экономии советуем приобретать туры по системе раннего бронирования. Это хорошая возможность купить за меньшую стоимость путевки, поскольку ближе к началу сезона цены вырастут еще больше, а хорошие отели разберут», — рассказала Светлана Завьялова. На данный момент стоимость туров в Турцию начинается от 65 тысяч рублей на человека. Путевка рассчитана на семь дней отдыха в отеле 4*.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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