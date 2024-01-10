Тюменцам рассказали, как выгодно слетать в Турцию летом

Тюменцам посоветовали приобретать путевки на летний отдых в Турцию по системе раннего бронирования. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из городских турфирм.
«В 2024 году стоимость путевок в Турцию по сравнению с прошлым уже выросла на 20—30%. В целях экономии советуем приобретать туры по системе раннего бронирования. Это хорошая возможность купить за меньшую стоимость путевки, поскольку ближе к началу сезона цены вырастут еще больше, а хорошие отели разберут», — рассказала Светлана Завьялова.
На данный момент стоимость туров в Турцию начинается от 65 тысяч рублей на человека. Путевка рассчитана на семь дней отдыха в отеле 4*.
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