На Александра Розенбаума подали в суд из-за долгов по коммуналке

11 января 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

С Розенбаума хотя взыскать 385 тысяч рублей за обращение с твердыми коммунальными отходами Фото: Владимир Андреев © URA.RU С сети пивных заведений певца Александра Розенбаума хотят взыскать долги по коммунальным услугам. Петербургские коммунальщики подали в суд на заведения. В частности, долги хотят взыскать за обращение с твердыми коммунальными отходами и неоплату электроэнергии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «На сеть пивных Александра Розенбаума подали в суд петербургские коммунальщики. У „Толстого фраера“ накопились большие долги за вывоз отходов и электричество», — пишет канал. В 2023 году у заведения накопились долги за коммунальные услуги. Поэтому «Невский экологический оператор» подал в суд на Розенбаума. На данный момент с заведений требуется взыскать за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 385 тысяч рублей. Этот долг висит еще с 2022 года, к нему успели добавиться неустойки и пени. Второй иск был подан из-за неоплаты электроэнергии, по нему требуется оплатить 84 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что у фонда юмориста Владимира Винокура хотят отсудить 501 тысячу рублей за неоплаченное отопление с 2020 по 2023 года. В суд на него подала Московская объединенная энергетическая компания. Но Винокур решил обжаловать иск, который суд принял еще осенью 2022 года. Перед Новым годом фонд подал апелляцию.

С сети пивных заведений певца Александра Розенбаума хотят взыскать долги по коммунальным услугам. Петербургские коммунальщики подали в суд на заведения. В частности, долги хотят взыскать за обращение с твердыми коммунальными отходами и неоплату электроэнергии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «На сеть пивных Александра Розенбаума подали в суд петербургские коммунальщики. У „Толстого фраера“ накопились большие долги за вывоз отходов и электричество», — пишет канал. В 2023 году у заведения накопились долги за коммунальные услуги. Поэтому «Невский экологический оператор» подал в суд на Розенбаума. На данный момент с заведений требуется взыскать за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 385 тысяч рублей. Этот долг висит еще с 2022 года, к нему успели добавиться неустойки и пени. Второй иск был подан из-за неоплаты электроэнергии, по нему требуется оплатить 84 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что у фонда юмориста Владимира Винокура хотят отсудить 501 тысячу рублей за неоплаченное отопление с 2020 по 2023 года. В суд на него подала Московская объединенная энергетическая компания. Но Винокур решил обжаловать иск, который суд принял еще осенью 2022 года. Перед Новым годом фонд подал апелляцию.