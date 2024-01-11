«АвтоВАЗ» раскрыл, будет ли поднимать цены на автомобили LADA

Компания «АвтоВАЗ» в ближайшее время не будет повышать цены на автомобили LADA. В будущем цены будут зависеть от уровня инфляции. Об этом заявили в компании.
«„АвтоВАЗ“ не будет повышать цены на LADA в ближайшее время», — передает РИА Новости информацию из компании. Там добавили, что в будущем рост цен будет зависеть от инфляции.
Компания в 2024 году рассчитывает поставить по государственному заказу более 100 тысяч автомобилей LADA. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.
Ранее сообщалось, что в этом году дилеры авто будут привлекать покупателей скидками и преференциями. По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, это связано с избытком машин на рынке РФ. Продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию.
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