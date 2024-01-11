«АвтоВАЗ» раскрыл, будет ли поднимать цены на автомобили LADA

«АвтоВАЗ» в ближайшее время не будет повышать цены на LADA

11 января 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

По информации компании, в будущем цены будут расти в соответствии с инфляцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «АвтоВАЗ» в ближайшее время не будет повышать цены на автомобили LADA. В будущем цены будут зависеть от уровня инфляции. Об этом заявили в компании. «„АвтоВАЗ“ не будет повышать цены на LADA в ближайшее время», — передает РИА Новости информацию из компании. Там добавили, что в будущем рост цен будет зависеть от инфляции. Компания в 2024 году рассчитывает поставить по государственному заказу более 100 тысяч автомобилей LADA. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. Ранее сообщалось, что в этом году дилеры авто будут привлекать покупателей скидками и преференциями. По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, это связано с избытком машин на рынке РФ. Продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию.

Компания «АвтоВАЗ» в ближайшее время не будет повышать цены на автомобили LADA. В будущем цены будут зависеть от уровня инфляции. Об этом заявили в компании. «„АвтоВАЗ“ не будет повышать цены на LADA в ближайшее время», — передает РИА Новости информацию из компании. Там добавили, что в будущем рост цен будет зависеть от инфляции. Компания в 2024 году рассчитывает поставить по государственному заказу более 100 тысяч автомобилей LADA. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. Ранее сообщалось, что в этом году дилеры авто будут привлекать покупателей скидками и преференциями. По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, это связано с избытком машин на рынке РФ. Продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию.