«АвтоВАЗ» раскрыл, будет ли поднимать цены на автомобили LADA

«АвтоВАЗ» в ближайшее время не будет повышать цены на LADA
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон ЛАДА. Челябинск, покупатель, лада, автомобиль, ваз, автопром
По информации компании, в будущем цены будут расти в соответствии с инфляцией Фото:

Компания «АвтоВАЗ» в ближайшее время не будет повышать цены на автомобили LADA. В будущем цены будут зависеть от уровня инфляции. Об этом заявили в компании.

«„АвтоВАЗ“ не будет повышать цены на LADA в ближайшее время», — передает РИА Новости информацию из компании. Там добавили, что в будущем рост цен будет зависеть от инфляции.

Компания в 2024 году рассчитывает поставить по государственному заказу более 100 тысяч автомобилей LADA. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что в этом году дилеры авто будут привлекать покупателей скидками и преференциями. По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, это связано с избытком машин на рынке РФ. Продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «АвтоВАЗ» в ближайшее время не будет повышать цены на автомобили LADA. В будущем цены будут зависеть от уровня инфляции. Об этом заявили в компании. «„АвтоВАЗ“ не будет повышать цены на LADA в ближайшее время», — передает РИА Новости информацию из компании. Там добавили, что в будущем рост цен будет зависеть от инфляции. Компания в 2024 году рассчитывает поставить по государственному заказу более 100 тысяч автомобилей LADA. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. Ранее сообщалось, что в этом году дилеры авто будут привлекать покупателей скидками и преференциями. По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, это связано с избытком машин на рынке РФ. Продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...