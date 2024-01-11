В России прекратили расти цены на автомобили

Гендиректор Ольховский: дилеры будут давать скидки на авто для покупателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ЛАДА. Челябинск, лада, менеджер, ваз, автопром, покупатель
По словам Ольховского, дилерам нужно продавать свою продукцию, поэтому они будут предоставлять преференции на авто Фото:

Дилеры автомобилей будут давать покупателям скидки, чтобы привлечь их. Это связано с избытком машин на рынке, продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию. Об этом сообщил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

«В условиях, когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены давать какие-то скидки и преференции покупателям, чтобы клиенты выбирали их. Автомобилей сейчас много», — передает «Коммерсант» слова Ольховского. Он добавил, что затрудняется оценивать объем складов с автомобилями. По мнению гендиректора компании, там скопилось свыше 200 тысяч машин.

При этом ранее сообщалось, что российский рынок легковых авто вошел в депрессию. По словам обозревателя автопортала «Дром» Сергея Арбузова, есть риск, что он обвалится в 2024 году. Это связано с высоким утилизационным сбором на новые и подержанные машины. В связи с этим поставки автомобилей с объемом двигателя более трех литров на данный момент сводятся к минимуму.

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Дилеры автомобилей будут давать покупателям скидки, чтобы привлечь их. Это связано с избытком машин на рынке, продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию. Об этом сообщил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. «В условиях, когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены давать какие-то скидки и преференции покупателям, чтобы клиенты выбирали их. Автомобилей сейчас много», — передает «Коммерсант» слова Ольховского. Он добавил, что затрудняется оценивать объем складов с автомобилями. По мнению гендиректора компании, там скопилось свыше 200 тысяч машин. При этом ранее сообщалось, что российский рынок легковых авто вошел в депрессию. По словам обозревателя автопортала «Дром» Сергея Арбузова, есть риск, что он обвалится в 2024 году. Это связано с высоким утилизационным сбором на новые и подержанные машины. В связи с этим поставки автомобилей с объемом двигателя более трех литров на данный момент сводятся к минимуму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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