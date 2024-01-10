10 января 2024

Моор пообещал отремонтировать больницу в отдаленном районе Тюменской области

В Армизонской районной больнице Тюменской области проведут капитальный ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, моор александр
По словам Александра Моора, в лечебном заведении приведут в порядок фасад, крышу и инженерные сети Фото:

В Армизонском районе Тюменской области проведут капитальный ремонт районной поликлиники, которая была построена еще в 1980 году. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор.

«В поликлинике Армизонской районной больницы пройдет капитальный ремонт. Соответствующие документы подписаны, работы начнутся до конца месяца», — сообщил Моор.

В рамках капремонта в поликлинике приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети, благоустроят территорию. Прием пациентов будет временно организован в административном корпусе и стационаре больницы.

Моор также отметил, что капитальные ремонты в поликлиниках региона проводят благодаря программе модернизации первичного медицинского звена национального проекта «Здравоохранение». «Мы совершенствуем инфраструктуру наших лечебных учреждений. Только в Армизонском районе уже проведен капремонт в детском отделении и женской консультации», — добавил Моор.

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В Армизонском районе Тюменской области проведут капитальный ремонт районной поликлиники, которая была построена еще в 1980 году. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. «В поликлинике Армизонской районной больницы пройдет капитальный ремонт. Соответствующие документы подписаны, работы начнутся до конца месяца», — сообщил Моор. В рамках капремонта в поликлинике приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети, благоустроят территорию. Прием пациентов будет временно организован в административном корпусе и стационаре больницы. Моор также отметил, что капитальные ремонты в поликлиниках региона проводят благодаря программе модернизации первичного медицинского звена национального проекта «Здравоохранение». «Мы совершенствуем инфраструктуру наших лечебных учреждений. Только в Армизонском районе уже проведен капремонт в детском отделении и женской консультации», — добавил Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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