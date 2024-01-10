Моор пообещал отремонтировать больницу в отдаленном районе Тюменской области

В Армизонском районе Тюменской области проведут капитальный ремонт районной поликлиники, которая была построена еще в 1980 году. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор.
«В поликлинике Армизонской районной больницы пройдет капитальный ремонт. Соответствующие документы подписаны, работы начнутся до конца месяца», — сообщил Моор.
В рамках капремонта в поликлинике приведут в порядок кровлю, фасад, заменят инженерные сети, благоустроят территорию. Прием пациентов будет временно организован в административном корпусе и стационаре больницы.
Моор также отметил, что капитальные ремонты в поликлиниках региона проводят благодаря программе модернизации первичного медицинского звена национального проекта «Здравоохранение». «Мы совершенствуем инфраструктуру наших лечебных учреждений. Только в Армизонском районе уже проведен капремонт в детском отделении и женской консультации», — добавил Моор.
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