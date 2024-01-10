В ЯНАО обновили издание Красной книги региона. Фото

В библиотеках ЯНАО появятся обновленные Красные книги округа

11 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

В Красную книгу Ямала добавили новых представителей флоры и фауны Фото: Илья Московец © URA.RU В Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа добавили новые виды растений и животных, которые находятся под защитой государства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале вышло новое издание Красной книги ЯНАО. В ней представлено 153 вида животных, растений и грибов. Первый тираж составил 100 экземпляров. Издание дополнено новыми данными о местах и ареалах обитания животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры их охраны», — говорится в сообщении. Новые книги появятся не только в главных библиотеках региона, но и в национальном книгохранилище России. Кроме того, граждане могут ознакомиться с содержанием документа в электронном виде. Красная книга ЯНАО Фото: Правительство ЯНАО

В Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа добавили новые виды растений и животных, которые находятся под защитой государства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале вышло новое издание Красной книги ЯНАО. В ней представлено 153 вида животных, растений и грибов. Первый тираж составил 100 экземпляров. Издание дополнено новыми данными о местах и ареалах обитания животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры их охраны», — говорится в сообщении. Новые книги появятся не только в главных библиотеках региона, но и в национальном книгохранилище России. Кроме того, граждане могут ознакомиться с содержанием документа в электронном виде.