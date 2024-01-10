В Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа добавили новые виды растений и животных, которые находятся под защитой государства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«На Ямале вышло новое издание Красной книги ЯНАО. В ней представлено 153 вида животных, растений и грибов. Первый тираж составил 100 экземпляров. Издание дополнено новыми данными о местах и ареалах обитания животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры их охраны», — говорится в сообщении.
Новые книги появятся не только в главных библиотеках региона, но и в национальном книгохранилище России. Кроме того, граждане могут ознакомиться с содержанием документа в электронном виде.
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