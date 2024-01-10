10 января 2024

В ЯНАО обновили издание Красной книги региона. Фото

В библиотеках ЯНАО появятся обновленные Красные книги округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Просветительский марафон «Знание. Первые». Екатеринбург, библиотека, книги, литература, культура, знание
В Красную книгу Ямала добавили новых представителей флоры и фауны Фото:

В Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа добавили новые виды растений и животных, которые находятся под защитой государства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На Ямале вышло новое издание Красной книги ЯНАО. В ней представлено 153 вида животных, растений и грибов. Первый тираж составил 100 экземпляров. Издание дополнено новыми данными о местах и ареалах обитания животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры их охраны», — говорится в сообщении.

Новые книги появятся не только в главных библиотеках региона, но и в национальном книгохранилище России. Кроме того, граждане могут ознакомиться с содержанием документа в электронном виде.

Красная книга ЯНАО
Красная книга ЯНАО
Фото:

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В Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа добавили новые виды растений и животных, которые находятся под защитой государства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале вышло новое издание Красной книги ЯНАО. В ней представлено 153 вида животных, растений и грибов. Первый тираж составил 100 экземпляров. Издание дополнено новыми данными о местах и ареалах обитания животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры их охраны», — говорится в сообщении. Новые книги появятся не только в главных библиотеках региона, но и в национальном книгохранилище России. Кроме того, граждане могут ознакомиться с содержанием документа в электронном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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