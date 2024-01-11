Главный свердловский следователь наградил девочку, избитую в Нижнем Тагиле. Фото

Врио свердловского СК наградил девочку, пострадавшую от детей мигрантов

11 января 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Анатолий Надбитов вручил девочке подарок (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов вручил подарок девочке, которую избили братья в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе встречи Анатолий Надбитов поинтересовался увлечениями девочки, узнал, что она занимается спортом и недавно записалась в ряды военно-патриотического движения „Юнармия“. Надбитов отметил активную жизненную позицию юной свердловчанки. Также он вручил ей подарок», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». В ведомстве не уточнили, что именно подарил Надбитов девочке. А законному представителю пострадавшей рассказали о мерах, которые принимают сотрудники СК. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК возбудил несколько уголовных дел. Полная информация о случившимся — в сюжете URA.RU. Анатолий Надбитов с пострадавшей девочкой Фото: telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области» [https://t.me/sledcom_sverdlovsk]

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов вручил подарок девочке, которую избили братья в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе встречи Анатолий Надбитов поинтересовался увлечениями девочки, узнал, что она занимается спортом и недавно записалась в ряды военно-патриотического движения „Юнармия“. Надбитов отметил активную жизненную позицию юной свердловчанки. Также он вручил ей подарок», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». В ведомстве не уточнили, что именно подарил Надбитов девочке. А законному представителю пострадавшей рассказали о мерах, которые принимают сотрудники СК. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК возбудил несколько уголовных дел. Полная информация о случившимся — в сюжете URA.RU.