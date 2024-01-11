Главный свердловский следователь наградил девочку, избитую в Нижнем Тагиле. Фото

Врио свердловского СК наградил девочку, пострадавшую от детей мигрантов
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Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, надбитов анатолий
Анатолий Надбитов вручил девочке подарок (архивное фото) Фото:
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Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов вручил подарок девочке, которую избили братья в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе встречи Анатолий Надбитов поинтересовался увлечениями девочки, узнал, что она занимается спортом и недавно записалась в ряды военно-патриотического движения „Юнармия“. Надбитов отметил активную жизненную позицию юной свердловчанки. Также он вручил ей подарок», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». В ведомстве не уточнили, что именно подарил Надбитов девочке. А законному представителю пострадавшей рассказали о мерах, которые принимают сотрудники СК.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК возбудил несколько уголовных дел. Полная информация о случившимся — в сюжете URA.RU.

Анатолий Надбитов с пострадавшей девочкой
Анатолий Надбитов с пострадавшей девочкой
Фото:

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Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов вручил подарок девочке, которую избили братья в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе встречи Анатолий Надбитов поинтересовался увлечениями девочки, узнал, что она занимается спортом и недавно записалась в ряды военно-патриотического движения „Юнармия“. Надбитов отметил активную жизненную позицию юной свердловчанки. Также он вручил ей подарок», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». В ведомстве не уточнили, что именно подарил Надбитов девочке. А законному представителю пострадавшей рассказали о мерах, которые принимают сотрудники СК. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК возбудил несколько уголовных дел. Полная информация о случившимся — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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