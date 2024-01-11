Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов вручил подарок девочке, которую избили братья в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе встречи Анатолий Надбитов поинтересовался увлечениями девочки, узнал, что она занимается спортом и недавно записалась в ряды военно-патриотического движения „Юнармия“. Надбитов отметил активную жизненную позицию юной свердловчанки. Также он вручил ей подарок», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». В ведомстве не уточнили, что именно подарил Надбитов девочке. А законному представителю пострадавшей рассказали о мерах, которые принимают сотрудники СК.
Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 29 декабря. Пострадавшая оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. СК возбудил несколько уголовных дел. Полная информация о случившимся — в сюжете URA.RU.
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