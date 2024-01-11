Появились подробности гибели девочки, которую свердловчанин выбросил из окна

Свердловчанин сначала убил дочку дома, а затем выбросил ее с пятого этажа
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Городские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
ЧП произошло еще 30 декабря 2023 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Екатеринбуржец Илья И. сначала расправился с дочкой в квартире, а уже потом выбросил тело с пятого этажа. Об этом сообщили родственники погибшей.

«Он проломил девочке череп [в квартире]. Уже потом выбросил тело из окна, чтобы скрыть следы преступления», — передает слова родственников «КП-Екатеринбург».

Мужчина выбросил ребенка с пятого этажа 30 декабря 2023 года. Об этом стало известно лишь 4 января 2024-го. Предположительно, Илья пошел на преступление после ссоры с супругой. В сугробе малышка пролежала несколько дней. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Известно, что ранее он уже был судим. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбуржец Илья И. сначала расправился с дочкой в квартире, а уже потом выбросил тело с пятого этажа. Об этом сообщили родственники погибшей. «Он проломил девочке череп [в квартире]. Уже потом выбросил тело из окна, чтобы скрыть следы преступления», — передает слова родственников «КП-Екатеринбург». Мужчина выбросил ребенка с пятого этажа 30 декабря 2023 года. Об этом стало известно лишь 4 января 2024-го. Предположительно, Илья пошел на преступление после ссоры с супругой. В сугробе малышка пролежала несколько дней. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Известно, что ранее он уже был судим. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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