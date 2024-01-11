Челябинцы рассказали, о какой пенсии они мечтают

Челябинцы вошли в топ-5 в стране по уровню желаемой пенсии

11 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Челябинцы хотят получать пенсию в 48300 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска вошли в топ-5 в стране по размеру пенсионных запросов. Такие результаты, показанные опросом портала Superjob, опубликованы 11 января. «Челябинцы хотели бы получать пенсию в 48300 рублей. Выше пенсионные притязания у жителей Владивостока (48600 рублей), тюменцев (48900 рублей), москвичей и петербуржцев (51900 и 49000 рублей соответственно)», говорится в результатах исследований. Среднестатистический горожанин хотел бы получать пенсию в 47600 рублей. При этом мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, женщины — в 46700 рублей.В целом среднемесячная пенсия стране на данный момент гораздо ниже. По информации соцфонда РФ, в ноябре 2023 года она составляла 20262,4 рубля. Опрос о желаемом размере пенсии проводился в 430 городах страны среди работающего населения. Он затронул все федеральные округа. Время проведения — с 13 по 31 декабря.

Жители Челябинска вошли в топ-5 в стране по размеру пенсионных запросов. Такие результаты, показанные опросом портала Superjob, опубликованы 11 января. «Челябинцы хотели бы получать пенсию в 48300 рублей. Выше пенсионные притязания у жителей Владивостока (48600 рублей), тюменцев (48900 рублей), москвичей и петербуржцев (51900 и 49000 рублей соответственно)», говорится в результатах исследований. Среднестатистический горожанин хотел бы получать пенсию в 47600 рублей. При этом мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, женщины — в 46700 рублей.В целом среднемесячная пенсия стране на данный момент гораздо ниже. По информации соцфонда РФ, в ноябре 2023 года она составляла 20262,4 рубля. Опрос о желаемом размере пенсии проводился в 430 городах страны среди работающего населения. Он затронул все федеральные округа. Время проведения — с 13 по 31 декабря.