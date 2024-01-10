В ХМАО самым популярным именем за 2023 год стал Мухаммад

11 января 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

По популярности в ХМАО, имя Александр уступило имени Мухаммад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самыми популярными именами в 2023 году для новорожденных в Югре стали Мухаммад и София. Так назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно. Статистику по ХМАО на официальном сайте предоставил онлайн-реестр ЗАГС. «Самое популярное имя среди новорожденных мальчиков — Мухаммад. Им в ХМАО назвали 348 детей за 2023 год. 295 мальчиков родители назвали Александром, а 271 — Михаилом. Среди девочек наиболее популярное имя — София. Так назвали 305 новорожденных югорчанок. На втором месте — Ева — имя, которое дали 241 девочке», — сообщается на сайте реестра. Также в топ распространенных имен среди мальчиков вошли Матвей и Артем. Среди девочек в этом списке Анна, Мария и Амина. Кроме того, некоторые родители в прошедшем году выбирали и редкие имена для своих детей. Например, девочек называли Азизмо, Муборакхон и Онаджон, а мальчиков Мухамматюсуф, Амар и Абдулджалил.

Самыми популярными именами в 2023 году для новорожденных в Югре стали Мухаммад и София. Так назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно. Статистику по ХМАО на официальном сайте предоставил онлайн-реестр ЗАГС. «Самое популярное имя среди новорожденных мальчиков — Мухаммад. Им в ХМАО назвали 348 детей за 2023 год. 295 мальчиков родители назвали Александром, а 271 — Михаилом. Среди девочек наиболее популярное имя — София. Так назвали 305 новорожденных югорчанок. На втором месте — Ева — имя, которое дали 241 девочке», — сообщается на сайте реестра. Также в топ распространенных имен среди мальчиков вошли Матвей и Артем. Среди девочек в этом списке Анна, Мария и Амина. Кроме того, некоторые родители в прошедшем году выбирали и редкие имена для своих детей. Например, девочек называли Азизмо, Муборакхон и Онаджон, а мальчиков Мухамматюсуф, Амар и Абдулджалил.