10 января 2024

В ХМАО самым популярным именем за 2023 год стал Мухаммад

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, материнский капитал, новорожденный, детская поликлиника
По популярности в ХМАО, имя Александр уступило имени Мухаммад Фото:

Самыми популярными именами в 2023 году для новорожденных в Югре стали Мухаммад и София. Так назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно. Статистику по ХМАО на официальном сайте предоставил онлайн-реестр ЗАГС.

«Самое популярное имя среди новорожденных мальчиков — Мухаммад. Им в ХМАО назвали 348 детей за 2023 год. 295 мальчиков родители назвали Александром, а 271 — Михаилом. Среди девочек наиболее популярное имя — София. Так назвали 305 новорожденных югорчанок. На втором месте — Ева — имя, которое дали 241 девочке», — сообщается на сайте реестра.

Также в топ распространенных имен среди мальчиков вошли Матвей и Артем. Среди девочек в этом списке Анна, Мария и Амина. Кроме того, некоторые родители в прошедшем году выбирали и редкие имена для своих детей. Например, девочек называли Азизмо, Муборакхон и Онаджон, а мальчиков Мухамматюсуф, Амар и Абдулджалил.

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Самыми популярными именами в 2023 году для новорожденных в Югре стали Мухаммад и София. Так назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно. Статистику по ХМАО на официальном сайте предоставил онлайн-реестр ЗАГС. «Самое популярное имя среди новорожденных мальчиков — Мухаммад. Им в ХМАО назвали 348 детей за 2023 год. 295 мальчиков родители назвали Александром, а 271 — Михаилом. Среди девочек наиболее популярное имя — София. Так назвали 305 новорожденных югорчанок. На втором месте — Ева — имя, которое дали 241 девочке», — сообщается на сайте реестра. Также в топ распространенных имен среди мальчиков вошли Матвей и Артем. Среди девочек в этом списке Анна, Мария и Амина. Кроме того, некоторые родители в прошедшем году выбирали и редкие имена для своих детей. Например, девочек называли Азизмо, Муборакхон и Онаджон, а мальчиков Мухамматюсуф, Амар и Абдулджалил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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