Директору главного танкового завода РФ дали награду за новую технику

Директор «Уралвагонзавода» Рощупкин получил награду за новую технику
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Награду вручили Владимиру Рощупкину (архивное фото) Фото:

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил) Владимир Рощупкин был награжден Орденом Почета за разработку новой техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«За вклад в создание и разработку новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин награжден Орденом Почета», — сообщили на УВЗ. Всего за 2023 год свыше 3 200 работников «Уралвагонзавода» получили различные награды — за выполнение госконтрактов на поставку в войска танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, запуск в серийное производство новых изделий подвижного состава.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

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Исполнительный директор «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил) Владимир Рощупкин был награжден Орденом Почета за разработку новой техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «За вклад в создание и разработку новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин награжден Орденом Почета», — сообщили на УВЗ. Всего за 2023 год свыше 3 200 работников «Уралвагонзавода» получили различные награды — за выполнение госконтрактов на поставку в войска танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, запуск в серийное производство новых изделий подвижного состава. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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