Директору главного танкового завода РФ дали награду за новую технику

Директор «Уралвагонзавода» Рощупкин получил награду за новую технику

11 января 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Награду вручили Владимиру Рощупкину (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Исполнительный директор «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил) Владимир Рощупкин был награжден Орденом Почета за разработку новой техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «За вклад в создание и разработку новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин награжден Орденом Почета», — сообщили на УВЗ. Всего за 2023 год свыше 3 200 работников «Уралвагонзавода» получили различные награды — за выполнение госконтрактов на поставку в войска танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, запуск в серийное производство новых изделий подвижного состава. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» (УВЗ, Нижний Тагил) Владимир Рощупкин был награжден Орденом Почета за разработку новой техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «За вклад в создание и разработку новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин награжден Орденом Почета», — сообщили на УВЗ. Всего за 2023 год свыше 3 200 работников «Уралвагонзавода» получили различные награды — за выполнение госконтрактов на поставку в войска танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, запуск в серийное производство новых изделий подвижного состава. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.