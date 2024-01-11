Экс-мэр Кургана Ситникова передает дела новому руководителю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Курган, ситникова елена
По словам источников, пока Елена Ситникова находится в администрации, чтобы передать дела Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

Бывшая глава Кургана Елена Ситникова пока находится в администрации, чтобы передать дела временно исполняющей обязанности руководителя города Анастасии Аргышевой. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальными властями.

«Ситникова передает дела Аргышевой. В дальнейшем она будет помогать ей советами, тем более раньше у них были хорошие рабочие отношения», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа.

Об отставке Елены Ситниковой стало известно 10 января. В тот же день появилась информация, что Анастасию Аргышеву, которая была управляющей делами администрации, повысили до первого заместителя главы города. Также ее назначили врио главы города.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшая глава Кургана Елена Ситникова пока находится в администрации, чтобы передать дела временно исполняющей обязанности руководителя города Анастасии Аргышевой. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальными властями. «Ситникова передает дела Аргышевой. В дальнейшем она будет помогать ей советами, тем более раньше у них были хорошие рабочие отношения», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. Об отставке Елены Ситниковой стало известно 10 января. В тот же день появилась информация, что Анастасию Аргышеву, которая была управляющей делами администрации, повысили до первого заместителя главы города. Также ее назначили врио главы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...