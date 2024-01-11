Экс-мэр Кургана Ситникова передает дела новому руководителю

По словам источников, пока Елена Ситникова находится в администрации, чтобы передать дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Бывшая глава Кургана Елена Ситникова пока находится в администрации, чтобы передать дела временно исполняющей обязанности руководителя города Анастасии Аргышевой. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальными властями.

«Ситникова передает дела Аргышевой. В дальнейшем она будет помогать ей советами, тем более раньше у них были хорошие рабочие отношения», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа.

Об отставке Елены Ситниковой стало известно 10 января. В тот же день появилась информация, что Анастасию Аргышеву, которая была управляющей делами администрации, повысили до первого заместителя главы города. Также ее назначили врио главы города.