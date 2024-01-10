10 января 2024

Тюменцы назвали размер пенсии мечты, которой они достойны

Достойной пенсией жители Тюмени считают 48,9 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
Тюменцы хотели бы иметь пенсию, которая более чем вдвое превышает средний размер выплат в регионе Фото:

Достойным размером пенсии, на которую можно жить перестав работать, тюменцы считают сумму в 48 900 рублей. Такие данные приводятся в исследовании на сайте сервиса SuperJob.

«Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания у москвичей и петербуржцев — 51 500 и 49 000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте Тюмень — 48 900 рублей», — сказано в исследовании SuperJob.

В целом же среднестатистический россиянин хотел бы иметь пенсию в 47 600 рублей. Причем в разрезе полов ситуация различная: мужчины желают сумму на 1 100 рублей больше, а женщины будут довольны пенсией в 46 700.

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Достойным размером пенсии, на которую можно жить перестав работать, тюменцы считают сумму в 48 900 рублей. Такие данные приводятся в исследовании на сайте сервиса SuperJob. «Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания у москвичей и петербуржцев — 51 500 и 49 000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте Тюмень — 48 900 рублей», — сказано в исследовании SuperJob. В целом же среднестатистический россиянин хотел бы иметь пенсию в 47 600 рублей. Причем в разрезе полов ситуация различная: мужчины желают сумму на 1 100 рублей больше, а женщины будут довольны пенсией в 46 700.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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