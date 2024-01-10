Тюменцы назвали размер пенсии мечты, которой они достойны

Тюменцы хотели бы иметь пенсию, которая более чем вдвое превышает средний размер выплат в регионе
Достойным размером пенсии, на которую можно жить перестав работать, тюменцы считают сумму в 48 900 рублей. Такие данные приводятся в исследовании на сайте сервиса SuperJob.
«Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания у москвичей и петербуржцев — 51 500 и 49 000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте Тюмень — 48 900 рублей», — сказано в исследовании SuperJob.
В целом же среднестатистический россиянин хотел бы иметь пенсию в 47 600 рублей. Причем в разрезе полов ситуация различная: мужчины желают сумму на 1 100 рублей больше, а женщины будут довольны пенсией в 46 700.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.