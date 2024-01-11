Турция заблокировала пропуск британского военного корабля, подаренного Украине

Турция не пустит в Черное море украинский военный корабль, подаренный Киеву Великобританией. Данное судно специализируется на обезвреживании мин. Об этом сообщает Hurryet.
«Гарантией стабильности на Черном море является Конвенция Монтре. [Согласное ей] корабли минного поиска, проданные Великобританией Украине, не смогут войти в Черное море до окончания конфликта [c Россией]», — передают авторы турецкого издания. Отмечается, что соответствующее решение уже доведено до Великобритании.
Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она сохраняет суверенитет Турции над проходами к Черному морю. Согласно документу, торговые суда могут свободно проходить через проливы Черного моря как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.
Турция не пустит в Черное море украинский военный корабль, подаренный Киеву Великобританией. Данное судно специализируется на обезвреживании мин. Об этом сообщает Hurryet. «Гарантией стабильности на Черном море является Конвенция Монтре. [Согласное ей] корабли минного поиска, проданные Великобританией Украине, не смогут войти в Черное море до окончания конфликта [c Россией]», — передают авторы турецкого издания. Отмечается, что соответствующее решение уже доведено до Великобритании. Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она сохраняет суверенитет Турции над проходами к Черному морю. Согласно документу, торговые суда могут свободно проходить через проливы Черного моря как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.