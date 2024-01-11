Турция заблокировала пропуск британского военного корабля, подаренного Украине

Hurryet: Турция не пропустит к Черному морю военный корабль, подаренный Украине
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Турция, море, флаг турции
Турция не пропустит к Черному морю украинский военный корабль, передает Hurr?yet Фото:

Турция не пустит в Черное море украинский военный корабль, подаренный Киеву Великобританией. Данное судно специализируется на обезвреживании мин. Об этом сообщает Hurryet.

«Гарантией стабильности на Черном море является Конвенция Монтре. [Согласное ей] корабли минного поиска, проданные Великобританией Украине, не смогут войти в Черное море до окончания конфликта [c Россией]», — передают авторы турецкого издания. Отмечается, что соответствующее решение уже доведено до Великобритании.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она сохраняет суверенитет Турции над проходами к Черному морю. Согласно документу, торговые суда могут свободно проходить через проливы Черного моря как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.

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Турция не пустит в Черное море украинский военный корабль, подаренный Киеву Великобританией. Данное судно специализируется на обезвреживании мин. Об этом сообщает Hurryet. «Гарантией стабильности на Черном море является Конвенция Монтре. [Согласное ей] корабли минного поиска, проданные Великобританией Украине, не смогут войти в Черное море до окончания конфликта [c Россией]», — передают авторы турецкого издания. Отмечается, что соответствующее решение уже доведено до Великобритании. Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она сохраняет суверенитет Турции над проходами к Черному морю. Согласно документу, торговые суда могут свободно проходить через проливы Черного моря как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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