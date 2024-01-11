Мэр Тобольска нашел способ отделаться от местных коммунистов

Мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев пошел на переговоры с оппозиционерами из КПРФ, чтобы избавиться от постоянной критики. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тобольскому политическому бомонду.
«„Зубастый“ горком КПРФ, который долгое время возглавлял главный оппозиционер Тюмени Юхневич, долгое время терроризировал мэрию по разным вопросам. Афанасьев пошел на сделку с главой тюменского обкома КПРФ Тамарой Казанцевой: он пообещал ей установить в центре города памятник Ленину (еще в 90-е в городе было четыре памятника, а теперь ни одного). Градоначальник рассчитывает, что этот шаг сделает коммунистов лояльнее», — делятся собеседники агентства.
Вернуть памятник Ленину местные коммунисты требовали регулярно. Последний раз — летом 2023 года. По информации реготделения, в 1991 году в Тобольске было четыре памятника Ленину, но все они были снесены. Коммунисты считают, что возвращение памятника, в том числе, повысит туристическую привлекательность города.
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