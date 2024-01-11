11 января 2024

Мэр Тобольска нашел способ отделаться от местных коммунистов

Мэр Тобольска установит памятник Ленину, чтобы повысить лояльность коммунистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета городской по экономической политике и жкх. Тюмень, афанасьев максим
Глава Тобольска пошел на сделку с коммунистами Фото:

Мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев пошел на переговоры с оппозиционерами из КПРФ, чтобы избавиться от постоянной критики. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тобольскому политическому бомонду.

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«„Зубастый“ горком КПРФ, который долгое время возглавлял главный оппозиционер Тюмени Юхневич, долгое время терроризировал мэрию по разным вопросам. Афанасьев пошел на сделку с главой тюменского обкома КПРФ Тамарой Казанцевой: он пообещал ей установить в центре города памятник Ленину (еще в 90-е в городе было четыре памятника, а теперь ни одного). Градоначальник рассчитывает, что этот шаг сделает коммунистов лояльнее», — делятся собеседники агентства.

Вернуть памятник Ленину местные коммунисты требовали регулярно. Последний раз — летом 2023 года. По информации реготделения, в 1991 году в Тобольске было четыре памятника Ленину, но все они были снесены. Коммунисты считают, что возвращение памятника, в том числе, повысит туристическую привлекательность города.

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Мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев пошел на переговоры с оппозиционерами из КПРФ, чтобы избавиться от постоянной критики. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к тобольскому политическому бомонду. «„Зубастый“ горком КПРФ, который долгое время возглавлял главный оппозиционер Тюмени Юхневич, долгое время терроризировал мэрию по разным вопросам. Афанасьев пошел на сделку с главой тюменского обкома КПРФ Тамарой Казанцевой: он пообещал ей установить в центре города памятник Ленину (еще в 90-е в городе было четыре памятника, а теперь ни одного). Градоначальник рассчитывает, что этот шаг сделает коммунистов лояльнее», — делятся собеседники агентства. Вернуть памятник Ленину местные коммунисты требовали регулярно. Последний раз — летом 2023 года. По информации реготделения, в 1991 году в Тобольске было четыре памятника Ленину, но все они были снесены. Коммунисты считают, что возвращение памятника, в том числе, повысит туристическую привлекательность города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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