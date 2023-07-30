30 июля 2023
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Коммунисты потребовали вернуть памятник Ленину в Тобольск

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, памятник ленину
В 1991 году все памятники Ленину в Тобольске были снесены Фото:

«Коммунисты России» потребовали вернуть в Тобольск памятник Владимиру Ленину. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«Помогать рабочей группе по вопросам, связанным с партийным проектом установки памятника В.И. Ленину в городе Тобольске. Направить данную резолюцию в муниципальные органы власти города Тобольска с просьбой рассмотреть возможность и оказать содействие в осуществлении настоящего проекта», — говорится в документе, принятом на партийной конференции.

По информации реготделения, в 1991 году в Тобольске было четыре памятника Ленину, но все они были снесены. Коммунисты считают, что возвращение памятника, в том числе, повысит туристическую привлекательность города. «Грамотно вписывающийся в городскую градостроительную систему памятник позволит гостям города, в том числе из других стран, во время экскурсий ощутить на этой земле дыхание разных исторических эпох», — считают они.

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«Коммунисты России» потребовали вернуть в Тобольск памятник Владимиру Ленину. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Помогать рабочей группе по вопросам, связанным с партийным проектом установки памятника В.И. Ленину в городе Тобольске. Направить данную резолюцию в муниципальные органы власти города Тобольска с просьбой рассмотреть возможность и оказать содействие в осуществлении настоящего проекта», — говорится в документе, принятом на партийной конференции. По информации реготделения, в 1991 году в Тобольске было четыре памятника Ленину, но все они были снесены. Коммунисты считают, что возвращение памятника, в том числе, повысит туристическую привлекательность города. «Грамотно вписывающийся в городскую градостроительную систему памятник позволит гостям города, в том числе из других стран, во время экскурсий ощутить на этой земле дыхание разных исторических эпох», — считают они.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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