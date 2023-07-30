Коммунисты потребовали вернуть памятник Ленину в Тобольск

31 июля 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В 1991 году все памятники Ленину в Тобольске были снесены Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Коммунисты России» потребовали вернуть в Тобольск памятник Владимиру Ленину. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Помогать рабочей группе по вопросам, связанным с партийным проектом установки памятника В.И. Ленину в городе Тобольске. Направить данную резолюцию в муниципальные органы власти города Тобольска с просьбой рассмотреть возможность и оказать содействие в осуществлении настоящего проекта», — говорится в документе, принятом на партийной конференции. По информации реготделения, в 1991 году в Тобольске было четыре памятника Ленину, но все они были снесены. Коммунисты считают, что возвращение памятника, в том числе, повысит туристическую привлекательность города. «Грамотно вписывающийся в городскую градостроительную систему памятник позволит гостям города, в том числе из других стран, во время экскурсий ощутить на этой земле дыхание разных исторических эпох», — считают они.

«Коммунисты России» потребовали вернуть в Тобольск памятник Владимиру Ленину. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Помогать рабочей группе по вопросам, связанным с партийным проектом установки памятника В.И. Ленину в городе Тобольске. Направить данную резолюцию в муниципальные органы власти города Тобольска с просьбой рассмотреть возможность и оказать содействие в осуществлении настоящего проекта», — говорится в документе, принятом на партийной конференции. По информации реготделения, в 1991 году в Тобольске было четыре памятника Ленину, но все они были снесены. Коммунисты считают, что возвращение памятника, в том числе, повысит туристическую привлекательность города. «Грамотно вписывающийся в городскую градостроительную систему памятник позволит гостям города, в том числе из других стран, во время экскурсий ощутить на этой земле дыхание разных исторических эпох», — считают они.