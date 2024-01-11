Репера Vacio, участвовавшего в вечеринке Ивлеевой, отправят в армию

11 января 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Николай Васильев может отправиться в армию уже этой весной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Рэпера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), участвовавшего в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, весной заберут в армию. По данным telegram-канала Shot, артист сам выразил такое желание. «Арестованный за носочный костюм на вечеринке Ивлеевой рэпер решил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. Тем самым он хочет доказать, что является настоящим мужиком и готов к срочной службе. Его заберут в армию уже этой весной», — пишет Shot. По данным канала, Vacio уже доставляли в московский военкомат Савеловского района, где ему вручили повестку. Новость по теме Уральский рэпер Vacio из камеры заключения покаялся за вечеринку с Ивлеевой Вечеринка Ивлеевой прошла в Москве 20 декабря 2023 года. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio пришел туда в одном носке на половом органе. После этого силовики арестовали артиста на 15 суток, а по окончанию срока ему назначали еще один арест на десять дней. По мнению адвоката Сергея Жорина, давление на участников вечеринки и на саму Ивлееву несопоставимо с их поступком.

Рэпера из Екатеринбурга Vacio (Николай Васильев), участвовавшего в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, весной заберут в армию. По данным telegram-канала Shot, артист сам выразил такое желание. «Арестованный за носочный костюм на вечеринке Ивлеевой рэпер решил, что готов искупить вину, отдав долг Родине. Тем самым он хочет доказать, что является настоящим мужиком и готов к срочной службе. Его заберут в армию уже этой весной», — пишет Shot. По данным канала, Vacio уже доставляли в московский военкомат Савеловского района, где ему вручили повестку. Вечеринка Ивлеевой прошла в Москве 20 декабря 2023 года. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды на гостях. Рэпер Vacio пришел туда в одном носке на половом органе. После этого силовики арестовали артиста на 15 суток, а по окончанию срока ему назначали еще один арест на десять дней. По мнению адвоката Сергея Жорина, давление на участников вечеринки и на саму Ивлееву несопоставимо с их поступком.