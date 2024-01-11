Мошенник, обманул женщину из Кургана, пообещав ей золото и женитьбу

«Жених» обещал женщине переехать в Россию для заключения брака Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница из города Кургана была обманута мошенником, который якобы собирался жениться на ней и подарить золотые украшения. Об этом сообщает полиция Курганской области в telegram-канале.

«Женщина пояснила, что в конце декабря в одном из мессенджеров ей пришло сообщение от неизвестного абонента с целью знакомства. В ходе переписки собеседник пояснил, что проживает за границей <…> и предложил выйти за него замуж. На следующий день мужчина написал, что отправил ей посылку с крупной суммой денежных средств и золотыми украшениями, а также сообщил контактный номер транспортной компании», — сообщил telegram-канал «Полиция Курганской области».

Также полиция уточняет, что в транспортной компании потерпевшей сообщили — якобы надо доплатить 15 тысяч рублей для получения посылки. В итоге она перевела только семь тысяч рублей. После этого женщина поняла, что столкнулась с мошенничеством. Как сообщил telegram-канал, заявление поступило в отдел полиции №1 УМВД России по городу Кургану. Следователем отдела было возбуждено уголовное дело.