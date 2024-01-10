10 января 2024

Шквалистый ветер повалил арт-объекты в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег, пурга в городе Курган, автомобили, двор, метель, пурга
Жители Салехарда находят городские арт-объекты, которые сносит сильный ветер Фото:

В Салехарде (ЯНАО) из-за сильных порывов ветра пострадали городские арт-объекты. Об этом сообщили в telegram-канале «В Салехарде».

«Ураган в Салехарде повалил яблоню. Упали арки у Поляриса, а песеля Тотошку унесло в Волшебную страну», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о том, что в Лабытнанги (ЯНАО) ураган снес новогоднюю елку. Следом за праздничным деревом, обнаружили поваленный светофор.

Поваленный ветром арт-объект, Салехард
Поваленный ветром арт-объект, Салехард
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) из-за сильных порывов ветра пострадали городские арт-объекты. Об этом сообщили в telegram-канале «В Салехарде». «Ураган в Салехарде повалил яблоню. Упали арки у Поляриса, а песеля Тотошку унесло в Волшебную страну», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что в Лабытнанги (ЯНАО) ураган снес новогоднюю елку. Следом за праздничным деревом, обнаружили поваленный светофор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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