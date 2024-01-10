Шквалистый ветер повалил арт-объекты в Салехарде

Жители Салехарда находят городские арт-объекты, которые сносит сильный ветер
В Салехарде (ЯНАО) из-за сильных порывов ветра пострадали городские арт-объекты. Об этом сообщили в telegram-канале «В Салехарде».
«Ураган в Салехарде повалил яблоню. Упали арки у Поляриса, а песеля Тотошку унесло в Волшебную страну», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о том, что в Лабытнанги (ЯНАО) ураган снес новогоднюю елку. Следом за праздничным деревом, обнаружили поваленный светофор.
Поваленный ветром арт-объект, Салехард
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