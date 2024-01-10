10 января 2024

В ЯНАО ветер валит деревья и светофоры. Фото

В Лабытнанги из-за непогоды упали новогодняя елка и светофор
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги ветер повалил светофор и новогоднюю елку (фото из архива) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) ветром свалило светофор и новогоднюю елку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На перекрестке улиц Гагарина — Первомайской сорвало светофор, а на станции Обской улетела елка. Это последствия бурана в Лабытнанги», — сообщает telegram-канал «Округ белых ночей».

Очевидцы прислали фото упавшей новогодней фигуры. Снимок был сделан в Лабытнанги на главной площади.

В ЯНАО 11 января бушует штормовой ветер. Из-за непогоды в округе закрыты зимники и ограничено движение по городским улицам.

Упавшая новогодняя фигура в Лабытнанги
Упавшая новогодняя фигура в Лабытнанги
Фото:
В Лабытнанги ветер повалил светофор
В Лабытнанги ветер повалил светофор
Фото:
На станции Обской в Лабытнанги ветер свалил новогоднюю елку
На станции Обской в Лабытнанги ветер свалил новогоднюю елку
Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) ветром свалило светофор и новогоднюю елку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На перекрестке улиц Гагарина — Первомайской сорвало светофор, а на станции Обской улетела елка. Это последствия бурана в Лабытнанги», — сообщает telegram-канал «Округ белых ночей». Очевидцы прислали фото упавшей новогодней фигуры. Снимок был сделан в Лабытнанги на главной площади. В ЯНАО 11 января бушует штормовой ветер. Из-за непогоды в округе закрыты зимники и ограничено движение по городским улицам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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