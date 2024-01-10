В Лабытнанги ветер повалил светофор и новогоднюю елку (фото из архива)
В Лабытнанги (ЯНАО) ветром свалило светофор и новогоднюю елку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«На перекрестке улиц Гагарина — Первомайской сорвало светофор, а на станции Обской улетела елка. Это последствия бурана в Лабытнанги», — сообщает telegram-канал «Округ белых ночей».
Очевидцы прислали фото упавшей новогодней фигуры. Снимок был сделан в Лабытнанги на главной площади.
В ЯНАО 11 января бушует штормовой ветер. Из-за непогоды в округе закрыты зимники и ограничено движение по городским улицам.
Упавшая новогодняя фигура в Лабытнанги
В Лабытнанги ветер повалил светофор
На станции Обской в Лабытнанги ветер свалил новогоднюю елку
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