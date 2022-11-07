В Нижневартовске бизнесмен пожаловался на сеть нелегальных газовых заправок

08 ноября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Бизнесмен из Нижневартовска пожаловался на АГЗС, установленные с нарушениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) бизнесмен пытается привлечь внимание к проблеме незаконного размещения автомобильных газовых заправочных станций в жилых кварталах города. Он сообщил на условиях анонимности корреспонденту URA.RU, что заправки работают с грубыми нарушениями, а по документам на их месте числятся предприятия малого бизнеса. «Я считаю, что девять заправок, большая часть из которых расположена в жилой зоне Нижневартовска, работают с грубейшими нарушениями законодательства, чуть ли не под видом пирожковых и кафе. Участки для размещения АГЗС не имеют вид разрешенного использования „Заправка транспортных средств“, они установлены без проектов на строительство и размещение модульных АГЗС. Резервуары, работающие под давлением, не стоят на учете Ростехнадзора, а сами заправки расположены вблизи жилых домов — по нормам, расстояние должно быть не менее 300 метров», — сообщил предприниматель. Корреспондент URA.RU направил в мэрию Нижневартовска запрос с указанием адресов о законности размещения АГЗС на данных территориях. «Факты размещения нелегальных газовых заправок на земельных участках, предоставленных в аренду администрацией города, не установлены. Возможно, они размещаются на земельных участках в собственности юридических и физических лиц. Если установленными видами разрешенного использования допускается размещение на нем газовой заправки, то такое размещение не будет противозаконным», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. Дать правовую оценку размещению каждой заправки в администрации пообещали позже, когда проведут необходимые проверки. Сам же бизнесмен решил обратить внимание на эту проблему представителей Генеральной прокуратуры РФ и Ростехнадзора, так как, по его словам, жалобы в местные правоохранительные органы ни к чему не привели. «Я не хочу повторения новосибирских и волгоградских аварий на таких заправках в Нижневартовске. Считаю, что местные власти не провели проверку должным образом, поэтому решил обратиться к Генеральному прокурору РФ и в Ростехнадзор», — добавил предприниматель. Ранее URA.RU писало о нелегальных заправках в Салыме, Пыть-Яхе и Сургуте, которые нашли эксперты ОНФ. Народный фронт обратился в прокуратуру округа за разъяснениями.

В Нижневартовске (ХМАО) бизнесмен пытается привлечь внимание к проблеме незаконного размещения автомобильных газовых заправочных станций в жилых кварталах города. Он сообщил на условиях анонимности корреспонденту URA.RU, что заправки работают с грубыми нарушениями, а по документам на их месте числятся предприятия малого бизнеса. «Я считаю, что девять заправок, большая часть из которых расположена в жилой зоне Нижневартовска, работают с грубейшими нарушениями законодательства, чуть ли не под видом пирожковых и кафе. Участки для размещения АГЗС не имеют вид разрешенного использования „Заправка транспортных средств“, они установлены без проектов на строительство и размещение модульных АГЗС. Резервуары, работающие под давлением, не стоят на учете Ростехнадзора, а сами заправки расположены вблизи жилых домов — по нормам, расстояние должно быть не менее 300 метров», — сообщил предприниматель. Корреспондент URA.RU направил в мэрию Нижневартовска запрос с указанием адресов о законности размещения АГЗС на данных территориях. «Факты размещения нелегальных газовых заправок на земельных участках, предоставленных в аренду администрацией города, не установлены. Возможно, они размещаются на земельных участках в собственности юридических и физических лиц. Если установленными видами разрешенного использования допускается размещение на нем газовой заправки, то такое размещение не будет противозаконным», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. Дать правовую оценку размещению каждой заправки в администрации пообещали позже, когда проведут необходимые проверки. Сам же бизнесмен решил обратить внимание на эту проблему представителей Генеральной прокуратуры РФ и Ростехнадзора, так как, по его словам, жалобы в местные правоохранительные органы ни к чему не привели. «Я не хочу повторения новосибирских и волгоградских аварий на таких заправках в Нижневартовске. Считаю, что местные власти не провели проверку должным образом, поэтому решил обратиться к Генеральному прокурору РФ и в Ростехнадзор», — добавил предприниматель. Ранее URA.RU писало о нелегальных заправках в Салыме, Пыть-Яхе и Сургуте, которые нашли эксперты ОНФ. Народный фронт обратился в прокуратуру округа за разъяснениями.