В Нижневартовске появится новый прокурор, которого считают грозой чиновников

В Нижневартовске назначен новый прокурор Еременко, проводивший кадровые чистки

12 сентября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Александр Еременко возглавит прокуратуру Нижневартовска Фото: Сергей Русанов © URA.RU Генпрокурор России Игорь Краснов провел ротацию глав надзорного ведомства в ХМАО — прокурор Сургутского района Александр Еременко и прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов поменяются муниципалитетами. Еременко известен громкими уголовными делами в отношении чиновников Пыть-Яха и глав поселений в Сургутском районе. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Генпрокурор РФ Краснов провел ротацию прокуроров Сургутского района и Нижневартовска. Мавлютов возглавит районную прокуратуру, а Еременко, который известен громкими уголовными делами в отношении чиновников, станет прокурором второго по численности муниципалитете округа — Нижневартовска. Такие перестановки — тревожный знак для администрации Нижневартовска, особенно в свете громких скандалов, которые произошли в городе за последний год», — отмечает инсайдер. Еременко добился кадровых зачисток из-за нарушений при строительстве водоочистных сооружений ВОС-3 в Пыть-Яхе, судебного процесса над замом главы Сургутского района Муслимом Асадуллаевым, отмены выдачи «золотого парашюта» в 800 тысяч рублей уволенному главе Лянтора Сергею Махине. В прокуратуре подтвердили проведение ротации. Приказы о назначении глав надзорных ведомств подписал Генпрокурор Краснов.

Генпрокурор России Игорь Краснов провел ротацию глав надзорного ведомства в ХМАО — прокурор Сургутского района Александр Еременко и прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов поменяются муниципалитетами. Еременко известен громкими уголовными делами в отношении чиновников Пыть-Яха и глав поселений в Сургутском районе. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Генпрокурор РФ Краснов провел ротацию прокуроров Сургутского района и Нижневартовска. Мавлютов возглавит районную прокуратуру, а Еременко, который известен громкими уголовными делами в отношении чиновников, станет прокурором второго по численности муниципалитете округа — Нижневартовска. Такие перестановки — тревожный знак для администрации Нижневартовска, особенно в свете громких скандалов, которые произошли в городе за последний год», — отмечает инсайдер. Еременко добился кадровых зачисток из-за нарушений при строительстве водоочистных сооружений ВОС-3 в Пыть-Яхе, судебного процесса над замом главы Сургутского района Муслимом Асадуллаевым, отмены выдачи «золотого парашюта» в 800 тысяч рублей уволенному главе Лянтора Сергею Махине. В прокуратуре подтвердили проведение ротации. Приказы о назначении глав надзорных ведомств подписал Генпрокурор Краснов.