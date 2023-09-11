11 сентября 2023

В Нижневартовске появится новый прокурор, которого считают грозой чиновников

В Нижневартовске назначен новый прокурор Еременко, проводивший кадровые чистки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, прокурор, прокуратура, проверка
Александр Еременко возглавит прокуратуру Нижневартовска Фото:

Генпрокурор России Игорь Краснов провел ротацию глав надзорного ведомства в ХМАО — прокурор Сургутского района Александр Еременко и прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов поменяются муниципалитетами. Еременко известен громкими уголовными делами в отношении чиновников Пыть-Яха и глав поселений в Сургутском районе. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Генпрокурор РФ Краснов провел ротацию прокуроров Сургутского района и Нижневартовска. Мавлютов возглавит районную прокуратуру, а Еременко, который известен громкими уголовными делами в отношении чиновников, станет прокурором второго по численности муниципалитете округа — Нижневартовска. Такие перестановки — тревожный знак для администрации Нижневартовска, особенно в свете громких скандалов, которые произошли в городе за последний год», — отмечает инсайдер.

Еременко добился кадровых зачисток из-за нарушений при строительстве водоочистных сооружений ВОС-3 в Пыть-Яхе, судебного процесса над замом главы Сургутского района Муслимом Асадуллаевым, отмены выдачи «золотого парашюта» в 800 тысяч рублей уволенному главе Лянтора Сергею Махине.

В прокуратуре подтвердили проведение ротации. Приказы о назначении глав надзорных ведомств подписал Генпрокурор Краснов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генпрокурор России Игорь Краснов провел ротацию глав надзорного ведомства в ХМАО — прокурор Сургутского района Александр Еременко и прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов поменяются муниципалитетами. Еременко известен громкими уголовными делами в отношении чиновников Пыть-Яха и глав поселений в Сургутском районе. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «Генпрокурор РФ Краснов провел ротацию прокуроров Сургутского района и Нижневартовска. Мавлютов возглавит районную прокуратуру, а Еременко, который известен громкими уголовными делами в отношении чиновников, станет прокурором второго по численности муниципалитете округа — Нижневартовска. Такие перестановки — тревожный знак для администрации Нижневартовска, особенно в свете громких скандалов, которые произошли в городе за последний год», — отмечает инсайдер. Еременко добился кадровых зачисток из-за нарушений при строительстве водоочистных сооружений ВОС-3 в Пыть-Яхе, судебного процесса над замом главы Сургутского района Муслимом Асадуллаевым, отмены выдачи «золотого парашюта» в 800 тысяч рублей уволенному главе Лянтора Сергею Махине. В прокуратуре подтвердили проведение ротации. Приказы о назначении глав надзорных ведомств подписал Генпрокурор Краснов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...