17 ноября 2023

В ХМАО вновь открылись нелегальные АГЗС, из-за которых Генпрокуратура наказала Ростехнадзор. Инсайд

В Нижневартовске через полгода после закрытия запустили работу нелегальных АГЗС
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске через полгода после закрытия запустили работу нелегальных АГЗС Фото:

В Нижневартовске снова открылись газовые заправки, которые после взрыва баллона с газом в жилом доме на улице Мира, 6а, в результате чего погибли 10 человек, попали в поле зрения Генпрокуратуры РФ. На них несколько раз жаловались жители и члены ОНФ, однако чиновники направляли отписки, пока не произошла трагедия. После этого Генпрокуратура привлекла сотрудников Ростехнадзора к дисциплинарной ответственности. Об этом URA.RU рассказал источник на условиях анонимности.

«Снова открылись четыре нелегальных АГЗС, где можно заправить баллон с газом. Мы помним, что произошло в декабре, когда один такой баллон разрушил целый подъезд, погибли шестеро взрослых и четверо детей. Они размещены с нарушениями в жилом секторе Нижневартовска — под видом незавершенной АЗС, на земле для объектов железнодорожного транспорта или вообще склада запчастей», — заявил собеседник агентства.

Инсайдер приложил в качестве доказательства своих слов подтверждающие документы и фото. По его словам, в прошлом, когда проводились проверки, на время их проведения бизнесменов-нелегалов кто-то предупреждал о рейдах, и эти АГЗС оказывались закрытыми.

В югорском «Народном фронте» сообщили, что знают о проблеме. Эксперт ОНФ Евгений Печерица добавил, что общественники намерены настаивать на проведении проверки законности ввода в эксплуатацию этих заправок. «Наши активисты на регулярной основе будут фиксировать все нарушения при оказании услуг по реализации газомоторного топлива. Это вызывающе, если объекты возобновят работу с нарушениями требований! Наши активисты в первоочередном порядке отреагируют. Мы не имеем права допустить гибель людей», — заявил Печерица.

В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. Ответ на момент публикации поступил. О нарушениях также была уведомлена окружная прокуратура, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что Генеральная прокуратура РФ наказала Ростехнадзор из-за отписок в ответ на обращения ОНФ по нелегальным АГЗС. Общественники указывали на нарушения задолго до того, как произошел взрыв газа на Мира, 6а.

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В Нижневартовске снова открылись газовые заправки, которые после взрыва баллона с газом в жилом доме на улице Мира, 6а, в результате чего погибли 10 человек, попали в поле зрения Генпрокуратуры РФ. На них несколько раз жаловались жители и члены ОНФ, однако чиновники направляли отписки, пока не произошла трагедия. После этого Генпрокуратура привлекла сотрудников Ростехнадзора к дисциплинарной ответственности. Об этом URA.RU рассказал источник на условиях анонимности. «Снова открылись четыре нелегальных АГЗС, где можно заправить баллон с газом. Мы помним, что произошло в декабре, когда один такой баллон разрушил целый подъезд, погибли шестеро взрослых и четверо детей. Они размещены с нарушениями в жилом секторе Нижневартовска — под видом незавершенной АЗС, на земле для объектов железнодорожного транспорта или вообще склада запчастей», — заявил собеседник агентства. Инсайдер приложил в качестве доказательства своих слов подтверждающие документы и фото. По его словам, в прошлом, когда проводились проверки, на время их проведения бизнесменов-нелегалов кто-то предупреждал о рейдах, и эти АГЗС оказывались закрытыми. В югорском «Народном фронте» сообщили, что знают о проблеме. Эксперт ОНФ Евгений Печерица добавил, что общественники намерены настаивать на проведении проверки законности ввода в эксплуатацию этих заправок. «Наши активисты на регулярной основе будут фиксировать все нарушения при оказании услуг по реализации газомоторного топлива. Это вызывающе, если объекты возобновят работу с нарушениями требований! Наши активисты в первоочередном порядке отреагируют. Мы не имеем права допустить гибель людей», — заявил Печерица. В пресс-службу мэрии Нижневартовска направлен запрос. Ответ на момент публикации поступил. О нарушениях также была уведомлена окружная прокуратура, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что Генеральная прокуратура РФ наказала Ростехнадзор из-за отписок в ответ на обращения ОНФ по нелегальным АГЗС. Общественники указывали на нарушения задолго до того, как произошел взрыв газа на Мира, 6а.
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