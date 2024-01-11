Гордума Перми обеспокоена постом депутата Медведева, в котором он критикует СВО

11 января 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Пост с критикой Медведев опубликовал перед Новым годом Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермская городская Дума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать предновогодний пост депутата Сергея Медведева. Текст сообщения, где парламентарий раскритиковал спецоперацию на Украине, размещен на его странице в социальной сети «ВКонтакте». «Пермская гордума сегодня подготовила и направила официальные обращения в партию КПРФ. Представительный орган просит дать правовую оценку предновогодней записи Сергея Медведева. Думу беспокоят такие заявления», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу пермской гордумы. Уточняется, что страница Медведева закрыта от посторонних посетителей, и нельзя проверить действительно ли депутат разместил подобный пост. URA.RU не удалось найти контакты и связаться с ним. Агентство направило запрос секретарю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой, но ответа на него не поступило.

Пермская городская Дума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать предновогодний пост депутата Сергея Медведева. Текст сообщения, где парламентарий раскритиковал спецоперацию на Украине, размещен на его странице в социальной сети «ВКонтакте». «Пермская гордума сегодня подготовила и направила официальные обращения в партию КПРФ. Представительный орган просит дать правовую оценку предновогодней записи Сергея Медведева. Думу беспокоят такие заявления», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу пермской гордумы. Уточняется, что страница Медведева закрыта от посторонних посетителей, и нельзя проверить действительно ли депутат разместил подобный пост. URA.RU не удалось найти контакты и связаться с ним. Агентство направило запрос секретарю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой, но ответа на него не поступило.