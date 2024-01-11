Гордума Перми обеспокоена постом депутата Медведева, в котором он критикует СВО

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Виды города. Пермь, герб пермского края, флаг россии, пермская городская дума, герб перми, администрация города
Пост с критикой Медведев опубликовал перед Новым годом Фото:

Пермская городская Дума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать предновогодний пост депутата Сергея Медведева. Текст сообщения, где парламентарий раскритиковал спецоперацию на Украине, размещен на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Пермская гордума сегодня подготовила и направила официальные обращения в партию КПРФ. Представительный орган просит дать правовую оценку предновогодней записи Сергея Медведева. Думу беспокоят такие заявления», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу пермской гордумы.

Уточняется, что страница Медведева закрыта от посторонних посетителей, и нельзя проверить действительно ли депутат разместил подобный пост. URA.RU не удалось найти контакты и связаться с ним. Агентство направило запрос секретарю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой, но ответа на него не поступило.

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Пермская городская Дума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать предновогодний пост депутата Сергея Медведева. Текст сообщения, где парламентарий раскритиковал спецоперацию на Украине, размещен на его странице в социальной сети «ВКонтакте». «Пермская гордума сегодня подготовила и направила официальные обращения в партию КПРФ. Представительный орган просит дать правовую оценку предновогодней записи Сергея Медведева. Думу беспокоят такие заявления», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу пермской гордумы. Уточняется, что страница Медведева закрыта от посторонних посетителей, и нельзя проверить действительно ли депутат разместил подобный пост. URA.RU не удалось найти контакты и связаться с ним. Агентство направило запрос секретарю крайкома КПРФ Ксении Айтаковой, но ответа на него не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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