В Сургуте устроят кошачью вечеринку

В Сургуте для жителей города устроят кошачью вечеринку, приуроченную к интерактивной выставке картин в местной галерее современного искусства. Для гостей организуют тематические мастер-классы, на которых можно будет нарисовать кота или сделать аппликацию. Информация об этом размещена на сайте галереи.
«Вас ждет выставка и интерактивная программа. А еще арт-занятия от мастеров галереи, где можно слепить, склеить, разрисовать собственных котов в разных стилях и направлениях искусства», — говорится в сообщении.
Зимой на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, музыкальная ретро-вечеринка в Ханты-Мансийске. А в Нижневартовске пройдет тусовка в честь старого Нового года в одном из городских клубов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла fashion-тусовка для блогеров. На ней устроили модный показ.
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