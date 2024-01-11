В Сургуте устроят кошачью вечеринку

11 января 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

В Сургуте устроят кошачью вечеринку в городской галерее Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Сургуте для жителей города устроят кошачью вечеринку, приуроченную к интерактивной выставке картин в местной галерее современного искусства. Для гостей организуют тематические мастер-классы, на которых можно будет нарисовать кота или сделать аппликацию. Информация об этом размещена на сайте галереи.



«Вас ждет выставка и интерактивная программа. А еще арт-занятия от мастеров галереи, где можно слепить, склеить, разрисовать собственных котов в разных стилях и направлениях искусства», — говорится в сообщении.



Зимой на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, музыкальная ретро-вечеринка в Ханты-Мансийске. А в Нижневартовске пройдет тусовка в честь старого Нового года в одном из городских клубов.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла fashion-тусовка для блогеров. На ней устроили модный показ.

В Сургуте для жителей города устроят кошачью вечеринку, приуроченную к интерактивной выставке картин в местной галерее современного искусства. Для гостей организуют тематические мастер-классы, на которых можно будет нарисовать кота или сделать аппликацию. Информация об этом размещена на сайте галереи. «Вас ждет выставка и интерактивная программа. А еще арт-занятия от мастеров галереи, где можно слепить, склеить, разрисовать собственных котов в разных стилях и направлениях искусства», — говорится в сообщении. Зимой на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, музыкальная ретро-вечеринка в Ханты-Мансийске. А в Нижневартовске пройдет тусовка в честь старого Нового года в одном из городских клубов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла fashion-тусовка для блогеров. На ней устроили модный показ.