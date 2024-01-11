В Сургуте устроят кошачью вечеринку

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Хобби. Увлечения., кошка, кот, дворовый кот, киса, кошачья вечеринка
В Сургуте устроят кошачью вечеринку в городской галерее Фото:

В Сургуте для жителей города устроят кошачью вечеринку, приуроченную к интерактивной выставке картин в местной галерее современного искусства. Для гостей организуют тематические мастер-классы, на которых можно будет нарисовать кота или сделать аппликацию. Информация об этом размещена на сайте галереи.

«Вас ждет выставка и интерактивная программа. А еще арт-занятия от мастеров галереи, где можно слепить, склеить, разрисовать собственных котов в разных стилях и направлениях искусства», — говорится в сообщении.

Зимой на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, музыкальная ретро-вечеринка в Ханты-Мансийске. А в Нижневартовске пройдет тусовка в честь старого Нового года в одном из городских клубов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла fashion-тусовка для блогеров. На ней устроили модный показ.

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В Сургуте для жителей города устроят кошачью вечеринку, приуроченную к интерактивной выставке картин в местной галерее современного искусства. Для гостей организуют тематические мастер-классы, на которых можно будет нарисовать кота или сделать аппликацию. Информация об этом размещена на сайте галереи. «Вас ждет выставка и интерактивная программа. А еще арт-занятия от мастеров галереи, где можно слепить, склеить, разрисовать собственных котов в разных стилях и направлениях искусства», — говорится в сообщении. Зимой на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, музыкальная ретро-вечеринка в Ханты-Мансийске. А в Нижневартовске пройдет тусовка в честь старого Нового года в одном из городских клубов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла fashion-тусовка для блогеров. На ней устроили модный показ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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