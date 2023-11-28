В Сургуте устроят fashion-тусовку для местных блогеров

29 ноября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Для гостей вечеринки организуют модный показ Фото: Размик Закарян © URA.RU (фото из архива) В Сургуте для блогеров устроят тусовку в стиле высокой моды. Для гостей подготовят модный показ, рассказала URA.RU организатор вечеринки Екатерина Калинина. «На вечеринке пройдет модный показ, организованный совместно с местным шоурумом. Само мероприятие будет про раскрытие личности гостей, которые придут в дресс-коде высокой моды. Задумка заключается в том, чтобы все приглашенные блогеры, эксперты, предприниматели показали свое настоящее „я“», — рассказала Калинина.



Также модный концерт организуют и для жителей Ханты-Мансийска, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. На показе продефилируют жены бойцов СВО.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла вечеринка в стиле стимпанк, приуроченная к празднованию Хэллоуина. Гости поучаствовали в конкурсе костюмов и тематических квизах.

В Сургуте для блогеров устроят тусовку в стиле высокой моды. Для гостей подготовят модный показ, рассказала URA.RU организатор вечеринки Екатерина Калинина. «На вечеринке пройдет модный показ, организованный совместно с местным шоурумом. Само мероприятие будет про раскрытие личности гостей, которые придут в дресс-коде высокой моды. Задумка заключается в том, чтобы все приглашенные блогеры, эксперты, предприниматели показали свое настоящее „я“», — рассказала Калинина. Также модный концерт организуют и для жителей Ханты-Мансийска, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. На показе продефилируют жены бойцов СВО. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла вечеринка в стиле стимпанк, приуроченная к празднованию Хэллоуина. Гости поучаствовали в конкурсе костюмов и тематических квизах.