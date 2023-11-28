28 ноября 2023

В Сургуте устроят fashion-тусовку для местных блогеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Модный показ Назара Алмазбекова в кластере Домна. Екатеринбург, модели, дефиле, модный показ, показ дизайнерской одежды, модели, показ мод, коллекция одежды, презентация коллекции
Для гостей вечеринки организуют модный показ Фото:

В Сургуте для блогеров устроят тусовку в стиле высокой моды. Для гостей подготовят модный показ, рассказала URA.RU организатор вечеринки Екатерина Калинина.

«На вечеринке пройдет модный показ, организованный совместно с местным шоурумом. Само мероприятие будет про раскрытие личности гостей, которые придут в дресс-коде высокой моды. Задумка заключается в том, чтобы все приглашенные блогеры, эксперты, предприниматели показали свое настоящее „я“», — рассказала Калинина.

Также модный концерт организуют и для жителей Ханты-Мансийска, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. На показе продефилируют жены бойцов СВО.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла вечеринка в стиле стимпанк, приуроченная к празднованию Хэллоуина. Гости поучаствовали в конкурсе костюмов и тематических квизах.

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В Сургуте для блогеров устроят тусовку в стиле высокой моды. Для гостей подготовят модный показ, рассказала URA.RU организатор вечеринки Екатерина Калинина. «На вечеринке пройдет модный показ, организованный совместно с местным шоурумом. Само мероприятие будет про раскрытие личности гостей, которые придут в дресс-коде высокой моды. Задумка заключается в том, чтобы все приглашенные блогеры, эксперты, предприниматели показали свое настоящее „я“», — рассказала Калинина. Также модный концерт организуют и для жителей Ханты-Мансийска, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. На показе продефилируют жены бойцов СВО. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла вечеринка в стиле стимпанк, приуроченная к празднованию Хэллоуина. Гости поучаствовали в конкурсе костюмов и тематических квизах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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