В Сургуте устроят fashion-тусовку для местных блогеров

В Сургуте для блогеров устроят тусовку в стиле высокой моды. Для гостей подготовят модный показ, рассказала URA.RU организатор вечеринки Екатерина Калинина.
«На вечеринке пройдет модный показ, организованный совместно с местным шоурумом. Само мероприятие будет про раскрытие личности гостей, которые придут в дресс-коде высокой моды. Задумка заключается в том, чтобы все приглашенные блогеры, эксперты, предприниматели показали свое настоящее „я“», — рассказала Калинина.
Также модный концерт организуют и для жителей Ханты-Мансийска, на котором зрителям презентуют несколько коллекций одежды в русском стиле. На показе продефилируют жены бойцов СВО.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте прошла вечеринка в стиле стимпанк, приуроченная к празднованию Хэллоуина. Гости поучаствовали в конкурсе костюмов и тематических квизах.
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