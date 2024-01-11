Два челябинца напали на пенсионеров не найдя в их доме ценных вещей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Подозреваемых задержали до того, как они успели скрыться за пределы региона Фото:

Два челябинца напали на пенсионеров в Карталинском районе после попытки кражи в их частном доме. Злоумышленники не нашли ценных вещей и повредили женщине лицо, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Потерпевшая пояснила, что к ним с супругом во двор частного дома проникли неизвестные. Не найдя подходящего имущества, решили зайти в дом и похитить вещи, представляющие ценность. Не увидев ничего ценного, нападавшие покинули место преступления, нанеся женщине травму лица», — сообщили в региональном главке.

Подозреваемыми оказались мужчины 47 и 35 лет. Одного из них задержали в Брединском районе, другого — в Челябинске. Последний скрывался у знакомого и планировал уехать из региона, чтобы избежать ответственности. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два челябинца напали на пенсионеров в Карталинском районе после попытки кражи в их частном доме. Злоумышленники не нашли ценных вещей и повредили женщине лицо, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Потерпевшая пояснила, что к ним с супругом во двор частного дома проникли неизвестные. Не найдя подходящего имущества, решили зайти в дом и похитить вещи, представляющие ценность. Не увидев ничего ценного, нападавшие покинули место преступления, нанеся женщине травму лица», — сообщили в региональном главке. Подозреваемыми оказались мужчины 47 и 35 лет. Одного из них задержали в Брединском районе, другого — в Челябинске. Последний скрывался у знакомого и планировал уехать из региона, чтобы избежать ответственности. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...