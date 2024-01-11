Два челябинца напали на пенсионеров не найдя в их доме ценных вещей

Два челябинца напали на пенсионеров в Карталинском районе после попытки кражи в их частном доме. Злоумышленники не нашли ценных вещей и повредили женщине лицо, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Потерпевшая пояснила, что к ним с супругом во двор частного дома проникли неизвестные. Не найдя подходящего имущества, решили зайти в дом и похитить вещи, представляющие ценность. Не увидев ничего ценного, нападавшие покинули место преступления, нанеся женщине травму лица», — сообщили в региональном главке.
Подозреваемыми оказались мужчины 47 и 35 лет. Одного из них задержали в Брединском районе, другого — в Челябинске. Последний скрывался у знакомого и планировал уехать из региона, чтобы избежать ответственности. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — части 2 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж).
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