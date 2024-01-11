Раненый Герой России исполнит мечту юного свердловчанина

26-летний Герой России Владимир Шиковский, придя в мэрию Екатеринбурга на встречу с главой города Алексеем Орловым, решил поучаствовать в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом URA.RU рассказали в администрации.
«Владимиру досталось пожелание 9-летнего мальчика из Ревды. Он просит интеллектуального робота», — поделился собеседник.
Награду Героя России Владимир Шиковский получил в конце 2023 года из рук замминистра обороны года Юнус-Бека Евкурова — за подвиг в ходе спецоперации РФ на Украине. Выполняя боевое задание, парень остался без части правой ноги. Орлов пообещал помочь ему с протезированием. Шиковский, по словам мэра, уже стремится обратно в ряды ВС РФ.
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