Общество Мэр Екатеринбурга подключит министра со связями, чтобы помочь молодому Герою России Герою России из Екатеринбурга Шиковскому сделают в госпитале Бурденко протез 11 января 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Также Орлов подарил бойцу путевку в санаторий на Кавказе Фото: предоставлено администрацией Екатеринбурга новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Герою России 26-летнему екатеринбуржцу Владимиру Шиковскому окажут помощь в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Парню, потерявшему ногу на СВО, сделают в московской больнице протез. Как рассказали URA.RU в администрации города, об этом похлопотал мэр Алексей Орлов, обещав подключить к решению вопроса свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова. «Орлов обратится к Карлову, у которого хорошие связи с главврачом госпиталя Бурденко Денисом Давыдовым. Попросит помочь установить парню качественный протез», — поделился собеседник. Несмотря на тяжелую травму, полученную в бою, Владимир Шиковский рвется вернуться на спецоперацию. Как говорил Орлов, «он жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам». Возможно, после реабилитации солдат сможет быть, например, инструктором. Орлов вручил Шиковскому медаль в честь 300-летия Екатеринбурга Фото: предоставлено администрацией Екатеринбурга Герою России 26-летнему екатеринбуржцу Владимиру Шиковскому окажут помощь в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Парню, потерявшему ногу на СВО, сделают в московской больнице протез. Как рассказали URA.RU в администрации города, об этом похлопотал мэр Алексей Орлов, обещав подключить к решению вопроса свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова. «Орлов обратится к Карлову, у которого хорошие связи с главврачом госпиталя Бурденко Денисом Давыдовым. Попросит помочь установить парню качественный протез», — поделился собеседник. Несмотря на тяжелую травму, полученную в бою, Владимир Шиковский рвется вернуться на спецоперацию. Как говорил Орлов, «он жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам». Возможно, после реабилитации солдат сможет быть, например, инструктором. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям