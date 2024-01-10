Мэр Екатеринбурга подключит министра со связями, чтобы помочь молодому Герою России

Герою России 26-летнему екатеринбуржцу Владимиру Шиковскому окажут помощь в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Парню, потерявшему ногу на СВО, сделают в московской больнице протез. Как рассказали URA.RU в администрации города, об этом похлопотал мэр Алексей Орлов, обещав подключить к решению вопроса свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова.
«Орлов обратится к Карлову, у которого хорошие связи с главврачом госпиталя Бурденко Денисом Давыдовым. Попросит помочь установить парню качественный протез», — поделился собеседник.
Несмотря на тяжелую травму, полученную в бою, Владимир Шиковский рвется вернуться на спецоперацию. Как говорил Орлов, «он жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам». Возможно, после реабилитации солдат сможет быть, например, инструктором.
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