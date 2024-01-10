10 января 2024

Мэр Екатеринбурга подключит министра со связями, чтобы помочь молодому Герою России

Герою России из Екатеринбурга Шиковскому сделают в госпитале Бурденко протез
© Служба новостей «URA.RU»
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Также Орлов подарил бойцу путевку в санаторий на Кавказе
Также Орлов подарил бойцу путевку в санаторий на Кавказе Фото:
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Герою России 26-летнему екатеринбуржцу Владимиру Шиковскому окажут помощь в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Парню, потерявшему ногу на СВО, сделают в московской больнице протез. Как рассказали URA.RU в администрации города, об этом похлопотал мэр Алексей Орлов, обещав подключить к решению вопроса свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова.

«Орлов обратится к Карлову, у которого хорошие связи с главврачом госпиталя Бурденко Денисом Давыдовым. Попросит помочь установить парню качественный протез», — поделился собеседник.

Несмотря на тяжелую травму, полученную в бою, Владимир Шиковский рвется вернуться на спецоперацию. Как говорил Орлов, «он жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам». Возможно, после реабилитации солдат сможет быть, например, инструктором.

Орлов вручил Шиковскому медаль в честь 300-летия Екатеринбурга
Орлов вручил Шиковскому медаль в честь 300-летия Екатеринбурга
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Герою России 26-летнему екатеринбуржцу Владимиру Шиковскому окажут помощь в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Парню, потерявшему ногу на СВО, сделают в московской больнице протез. Как рассказали URA.RU в администрации города, об этом похлопотал мэр Алексей Орлов, обещав подключить к решению вопроса свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова. «Орлов обратится к Карлову, у которого хорошие связи с главврачом госпиталя Бурденко Денисом Давыдовым. Попросит помочь установить парню качественный протез», — поделился собеседник. Несмотря на тяжелую травму, полученную в бою, Владимир Шиковский рвется вернуться на спецоперацию. Как говорил Орлов, «он жаждет снова быть полезным, вернуться к товарищам». Возможно, после реабилитации солдат сможет быть, например, инструктором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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