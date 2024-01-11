В Тюмени взялись за проблемы длительного ожидания городских автобусов

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Тюменцы пожаловались на длительное ожидание городских автобусов Фото:

Тюменская прокуратура организовала проверку после жалоб жителей на длительное ожидание городских рейсовых автобусов, а также отмену маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Сети активно распространяется информация о том, что жители разных районов Тюмени испытывают затруднения при передвижении по городу, обусловленные длительным ожиданием городских рейсовых автобусов либо отменой отдельных маршрутов их движения. Прокуратура региона поручила прокурору Тюмени провести проверку с привлечением контролирующих органов», — написала пресс-служба в telegram-канале.

Специалисты проведут комплексную оценку соблюдения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок на территории областного центра. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Тюменская прокуратура организовала проверку после жалоб жителей на длительное ожидание городских рейсовых автобусов, а также отмену маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Сети активно распространяется информация о том, что жители разных районов Тюмени испытывают затруднения при передвижении по городу, обусловленные длительным ожиданием городских рейсовых автобусов либо отменой отдельных маршрутов их движения. Прокуратура региона поручила прокурору Тюмени провести проверку с привлечением контролирующих органов», — написала пресс-служба в telegram-канале. Специалисты проведут комплексную оценку соблюдения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок на территории областного центра. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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