В Тюмени взялись за проблемы длительного ожидания городских автобусов

Тюменская прокуратура организовала проверку после жалоб жителей на длительное ожидание городских рейсовых автобусов, а также отмену маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В Сети активно распространяется информация о том, что жители разных районов Тюмени испытывают затруднения при передвижении по городу, обусловленные длительным ожиданием городских рейсовых автобусов либо отменой отдельных маршрутов их движения. Прокуратура региона поручила прокурору Тюмени провести проверку с привлечением контролирующих органов», — написала пресс-служба в telegram-канале.
Специалисты проведут комплексную оценку соблюдения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок на территории областного центра. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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