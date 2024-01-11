В Тюмени взялись за проблемы длительного ожидания городских автобусов

11 января 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Тюменцы пожаловались на длительное ожидание городских автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская прокуратура организовала проверку после жалоб жителей на длительное ожидание городских рейсовых автобусов, а также отмену маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Сети активно распространяется информация о том, что жители разных районов Тюмени испытывают затруднения при передвижении по городу, обусловленные длительным ожиданием городских рейсовых автобусов либо отменой отдельных маршрутов их движения. Прокуратура региона поручила прокурору Тюмени провести проверку с привлечением контролирующих органов», — написала пресс-служба в telegram-канале. Специалисты проведут комплексную оценку соблюдения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок на территории областного центра. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тюменская прокуратура организовала проверку после жалоб жителей на длительное ожидание городских рейсовых автобусов, а также отмену маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Сети активно распространяется информация о том, что жители разных районов Тюмени испытывают затруднения при передвижении по городу, обусловленные длительным ожиданием городских рейсовых автобусов либо отменой отдельных маршрутов их движения. Прокуратура региона поручила прокурору Тюмени провести проверку с привлечением контролирующих органов», — написала пресс-служба в telegram-канале. Специалисты проведут комплексную оценку соблюдения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок на территории областного центра. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.