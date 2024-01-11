11 января 2024

Для курганских медиков пройдет слет при поддержке губернатора Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медсестра, медперсонал, врач, медики
В туристическом слете примут участие все работники системы здравоохранения Фото:

При поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова для работников системы здравоохранения региона пройдет спортивно-туристический слет. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. Мероприятие состоится с 13 по 14 января.

«С 13 по 14 января при поддержке губернатора состоится спортивно-туристический слет для работников системы здравоохранения. Цели слета: развитие корпоративной культуры общения, пропаганда и популяризация спорта, сплочение коллектива и приобщение к здоровому образу жизни», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Слет пройдет в селе Тагильское Каргапольского округа, в детском оздоровительном лагере «Лесная республика». Участие будут принимать по одной команде от каждой медицинской организации региона. Глава депздрава отметил, что приглашены на мероприятие не только медики, но и все работники системы здравоохранения со своими семьями. Для детей организованы аниматоры, кружки и конкурсы.

Ранее Вадим Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить обучение для работников данной сферы. Сообщается, что чиновники заметили отдельные случаи непрофессионализма. Как отмечал Шумков, представители власти ослабили контроль из-за коронавируса, так как система работала в условиях высокой нагрузки.

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При поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова для работников системы здравоохранения региона пройдет спортивно-туристический слет. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. Мероприятие состоится с 13 по 14 января. «С 13 по 14 января при поддержке губернатора состоится спортивно-туристический слет для работников системы здравоохранения. Цели слета: развитие корпоративной культуры общения, пропаганда и популяризация спорта, сплочение коллектива и приобщение к здоровому образу жизни», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Слет пройдет в селе Тагильское Каргапольского округа, в детском оздоровительном лагере «Лесная республика». Участие будут принимать по одной команде от каждой медицинской организации региона. Глава депздрава отметил, что приглашены на мероприятие не только медики, но и все работники системы здравоохранения со своими семьями. Для детей организованы аниматоры, кружки и конкурсы. Ранее Вадим Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить обучение для работников данной сферы. Сообщается, что чиновники заметили отдельные случаи непрофессионализма. Как отмечал Шумков, представители власти ослабили контроль из-за коронавируса, так как система работала в условиях высокой нагрузки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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