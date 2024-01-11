11 января 2024

Мэр Нижнего Тагила выделит средства на реабилитацию инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Владислава Пинаева. Екатеринбург, пинаев владислав
Владислав Пинаев уверен, что инвалидам необходимо чувствовать себя нужными в обществе Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выделит денежные средства из городского благотворительного фонда на ремонт Нижнетагильского предприятия трудовой реабилитации инвалидов, на котором производят бахилы. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Этим людям так важно трудиться и чувствовать себя нужными в обществе. Сейчас здесь производят медицинские бахилы и капсулы для их упаковки. Из средств городского благотворительного фонда выделим средства на ремонт помещений первого этажа здания, где расположатся дополнительные производственные помещения», — написал Пинаев.

По его словам, в прошлом году предприятие освоило новый вид продукции. «Полипропиленовые и джутовые канаты различной толщины, а также расширили вязальное производство, где делают декоративные шнуры для рукоделия», — отметил мэр.

Ранее URA.RU писало, что Пинаев откликнулся на просьбу девушки, беспокоящейся за инвалида. Глава Нижнего Тагила посодействовал в уборке снега с инвалидной парковки, на которую невозможно было пробраться на коляске из-за неубранных сугробов.

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выделит денежные средства из городского благотворительного фонда на ремонт Нижнетагильского предприятия трудовой реабилитации инвалидов, на котором производят бахилы. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Этим людям так важно трудиться и чувствовать себя нужными в обществе. Сейчас здесь производят медицинские бахилы и капсулы для их упаковки. Из средств городского благотворительного фонда выделим средства на ремонт помещений первого этажа здания, где расположатся дополнительные производственные помещения», — написал Пинаев. По его словам, в прошлом году предприятие освоило новый вид продукции. «Полипропиленовые и джутовые канаты различной толщины, а также расширили вязальное производство, где делают декоративные шнуры для рукоделия», — отметил мэр. Ранее URA.RU писало, что Пинаев откликнулся на просьбу девушки, беспокоящейся за инвалида. Глава Нижнего Тагила посодействовал в уборке снега с инвалидной парковки, на которую невозможно было пробраться на коляске из-за неубранных сугробов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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