Мэр Нижнего Тагила выделит средства на реабилитацию инвалидов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выделит денежные средства из городского благотворительного фонда на ремонт Нижнетагильского предприятия трудовой реабилитации инвалидов, на котором производят бахилы. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.
«Этим людям так важно трудиться и чувствовать себя нужными в обществе. Сейчас здесь производят медицинские бахилы и капсулы для их упаковки. Из средств городского благотворительного фонда выделим средства на ремонт помещений первого этажа здания, где расположатся дополнительные производственные помещения», — написал Пинаев.
По его словам, в прошлом году предприятие освоило новый вид продукции. «Полипропиленовые и джутовые канаты различной толщины, а также расширили вязальное производство, где делают декоративные шнуры для рукоделия», — отметил мэр.
Ранее URA.RU писало, что Пинаев откликнулся на просьбу девушки, беспокоящейся за инвалида. Глава Нижнего Тагила посодействовал в уборке снега с инвалидной парковки, на которую невозможно было пробраться на коляске из-за неубранных сугробов.
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