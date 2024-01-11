Демократы обвинили Байдена в нарушении Конституции США из-за ударов по Йемену

Демократ Кханна: Байден не получил разрешение Конгресса на удары по Йемену

По словам Кханна, Байден нарушил первую статью Конституции США Фото: Official White House / Erin Scott

Президент США Джо Байден нарушил статью Конституции, приказав атаковать хуситов Йемена. Он не получил на это разрешение Конгресса, что повышает рыски втянуть страну в новый иностранный конфликт. Об этом сообщил член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна.

«Президент обязан сначала заручиться согласием конгресса, прежде чем нанести удар по хуситам в Йемене и вовлечь нас в очередной конфликт на Ближнем Восток», — написал Кханна в X (бывший Twitter). Он добавил, что это относится к первой статье Конституции страны. Член палаты заявил, что будет отстаивать закон независимо от того, находится в Белом доме представитель республиканцев или демократов.

Также и другие демократы высказали свое недовольство по поводу этой ситуации. Например, член палаты представителей, демократ от штата Орегон Вэл Хойл написал в соцсети X о том, что авиаудары по хуситам не были санкционированы Конгрессом. «Конституция ясна: Конгресс имеет единоличное право санкционировать военное участие в зарубежных конфликтах. Каждый президент должен сначала прийти в Конгресс и попросить военного разрешения», — передает слова Хойла Fox News .

В свою очередь, член палаты представителей, демократ от Висконсина Марк Покан добавил, что обход правил Конгресса может привести вовлечению Штатов в другие зарубежные конфликты. По его словам, прежде чем продолжать удары по хуситам, в Белом доме должны работать с Конгрессом. «Соединенные Штаты не могут рисковать ввязываться в еще один десятилетний конфликт без санкции Конгресса. Белый дом должен работать с Конгрессом», — заявил он в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Британия и Соединенные Штаты нанесли удары по десяткам целей в Йемене. Телекомпания Al Jazeera заявила, что в государстве началась военная операция против хуситов. Под удары попали хранилища для беспилотников, учебные центры и другие объекты.