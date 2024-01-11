США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене: главное к этому часу

США и Британия нанесли десятки ударов по Йемену

12 января 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

США и Британия поразили 23 цели на территории Йемена Фото: Александр Елизаров © URA.RU США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Такое решение было принято из-за игнорирования хуситскими повстанцами ультиматумов о прекращении атак на суда, проходящие транзитом через Красное море. URA.RU приводит главные новости к этому часу. Власти США и Великобритании заявили, что планируют нанести удары в ночь с 11 на 12 января по военным складам. Атака планировалась на города Ходейда и Хаджа, а также на столицу Сана.

Хуситы заявили, что вооруженные силы Йемена приведены в полную боевую готовность. Там ожидали первых ударов Запада.

Иракское сопротивление пообещало, что в случае любого нападения на Йемен они нанесут удар по американским военным базам всеми доступными силами.

США и Британия поразили 23 цели на территории Йемена. Под удары попали различные объекты, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников.

Массированной бомбардировке со стороны США и Британии подвергся международный аэропорт Саны в Йемене. Известно о восьми ударах по объекту.

Президент США Джо Байден сделал заявление после ударов по Йемену. Он сообщил, что без колебаний при необходимости примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.

Член Палаты представителей Конгресса США Ро Кханна обвинил Байдена. Причина в том, что он не уведомил Конгресс прежде чем наносить удары.

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену. Планируется, что собрание состоится 12 января.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Такое решение было принято из-за игнорирования хуситскими повстанцами ультиматумов о прекращении атак на суда, проходящие транзитом через Красное море. URA.RU приводит главные новости к этому часу. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену. Планируется, что собрание состоится 12 января.