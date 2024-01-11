США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене: главное к этому часу

США и Британия поразили 23 цели на территории Йемена
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Такое решение было принято из-за игнорирования хуситскими повстанцами ультиматумов о прекращении атак на суда, проходящие транзитом через Красное море. URA.RU приводит главные новости к этому часу.
- Власти США и Великобритании заявили, что планируют нанести удары в ночь с 11 на 12 января по военным складам. Атака планировалась на города Ходейда и Хаджа, а также на столицу Сана.
- Хуситы заявили, что вооруженные силы Йемена приведены в полную боевую готовность. Там ожидали первых ударов Запада.
- Иракское сопротивление пообещало, что в случае любого нападения на Йемен они нанесут удар по американским военным базам всеми доступными силами.
- США и Британия поразили 23 цели на территории Йемена. Под удары попали различные объекты, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников.
- Массированной бомбардировке со стороны США и Британии подвергся международный аэропорт Саны в Йемене. Известно о восьми ударах по объекту.
- Президент США Джо Байден сделал заявление после ударов по Йемену. Он сообщил, что без колебаний при необходимости примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.
- Член Палаты представителей Конгресса США Ро Кханна обвинил Байдена. Причина в том, что он не уведомил Конгресс прежде чем наносить удары.
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Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену. Планируется, что собрание состоится 12 января.
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