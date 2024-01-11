11 января 2024

США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене: главное к этому часу

США и Британия нанесли десятки ударов по Йемену
© Служба новостей «URA.RU»
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США и Британия поразили 23 цели на территории Йемена Фото:

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Такое решение было принято из-за игнорирования хуситскими повстанцами ультиматумов о прекращении атак на суда, проходящие транзитом через Красное море. URA.RU приводит главные новости к этому часу.

  • Власти США и Великобритании заявили, что планируют нанести удары в ночь с 11 на 12 января по военным складам. Атака планировалась на города Ходейда и Хаджа, а также на столицу Сана.
  • Хуситы заявили, что вооруженные силы Йемена приведены в полную боевую готовность. Там ожидали первых ударов Запада.
  • Иракское сопротивление пообещало, что в случае любого нападения на Йемен они нанесут удар по американским военным базам всеми доступными силами.
  • США и Британия поразили 23 цели на территории Йемена. Под удары попали различные объекты, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников.
  • Массированной бомбардировке со стороны США и Британии подвергся международный аэропорт Саны в Йемене. Известно о восьми ударах по объекту.
  • Президент США Джо Байден сделал заявление после ударов по Йемену. Он сообщил, что без колебаний при необходимости примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.
  • Член Палаты представителей Конгресса США Ро Кханна обвинил Байдена. Причина в том, что он не уведомил Конгресс прежде чем наносить удары.

  • Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену. Планируется, что собрание состоится 12 января.

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США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Такое решение было принято из-за игнорирования хуситскими повстанцами ультиматумов о прекращении атак на суда, проходящие транзитом через Красное море. URA.RU приводит главные новости к этому часу. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену. Планируется, что собрание состоится 12 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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