Американский генерал призвал Киев активнее мобилизовать молодых женщин

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины,  stock
По словам Ходжеса, Украина провела недостаточно хорошую кампанию по мобилизации Фото:
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На Украине нужно активнее мобилизовывать женщин и людей, уехавших из страны. Об этом сообщил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его словам, кампания по мобилизации проведена недостаточно хорошо.

«Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <…> молодых женщин», — передает YouTube-канал ProUA слова Ходжеса. По его мнению, в Киеве достаточно людей, но при этом страна не провела хорошую мобилизационную кампанию.

Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что женщины в армии могут служить на большем количестве должностей, чем считает украинское командование. Он привел в пример западные армии, в которых женщины привлекаются к службе в артиллерии, танковых войсках и в качестве инженеров. Также, по его словам, Киев мог бы активнее требовать выдачу мужчин, которые уехали за границу.

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На Украине нужно активнее мобилизовывать женщин и людей, уехавших из страны. Об этом сообщил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его словам, кампания по мобилизации проведена недостаточно хорошо. «Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <…> молодых женщин», — передает YouTube-канал ProUA слова Ходжеса. По его мнению, в Киеве достаточно людей, но при этом страна не провела хорошую мобилизационную кампанию. Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что женщины в армии могут служить на большем количестве должностей, чем считает украинское командование. Он привел в пример западные армии, в которых женщины привлекаются к службе в артиллерии, танковых войсках и в качестве инженеров. Также, по его словам, Киев мог бы активнее требовать выдачу мужчин, которые уехали за границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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