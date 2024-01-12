Американский генерал призвал Киев активнее мобилизовать молодых женщин

12 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

По словам Ходжеса, Украина провела недостаточно хорошую кампанию по мобилизации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине нужно активнее мобилизовывать женщин и людей, уехавших из страны. Об этом сообщил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его словам, кампания по мобилизации проведена недостаточно хорошо. «Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <…> молодых женщин», — передает YouTube-канал ProUA слова Ходжеса. По его мнению, в Киеве достаточно людей, но при этом страна не провела хорошую мобилизационную кампанию. Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что женщины в армии могут служить на большем количестве должностей, чем считает украинское командование. Он привел в пример западные армии, в которых женщины привлекаются к службе в артиллерии, танковых войсках и в качестве инженеров. Также, по его словам, Киев мог бы активнее требовать выдачу мужчин, которые уехали за границу.

На Украине нужно активнее мобилизовывать женщин и людей, уехавших из страны. Об этом сообщил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его словам, кампания по мобилизации проведена недостаточно хорошо. «Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <…> молодых женщин», — передает YouTube-канал ProUA слова Ходжеса. По его мнению, в Киеве достаточно людей, но при этом страна не провела хорошую мобилизационную кампанию. Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что женщины в армии могут служить на большем количестве должностей, чем считает украинское командование. Он привел в пример западные армии, в которых женщины привлекаются к службе в артиллерии, танковых войсках и в качестве инженеров. Также, по его словам, Киев мог бы активнее требовать выдачу мужчин, которые уехали за границу.