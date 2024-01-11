Курганские VIP обратились к прокурорам

12 января 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

День работников и ветеранов прокуратуры отмечается 12 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Обращение главы региона опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». Также с поздравлениями выступил председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов. «Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! <…> Спасибо вам за вклад в защиту интересов государства и прав наших земляков, борьбу с коррупцией, мошенничеством, распространением наркотиков и другими преступлениями», — написал Шумков. Также отдельно поблагодарил за службу ветеранов, которые сохранили лучшие традиции. Присоединился к поздравлениям спикер парламента Дмитрий Фролов. Он пожелал работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Кроме того, политик отметил, сотрудники прокуратуры пользуются в регионе неукоснительным авторитетом и от их работы зависит социальная стабильность и экономическая безопасность.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Обращение главы региона опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». Также с поздравлениями выступил председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов. «Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! <…> Спасибо вам за вклад в защиту интересов государства и прав наших земляков, борьбу с коррупцией, мошенничеством, распространением наркотиков и другими преступлениями», — написал Шумков. Также отдельно поблагодарил за службу ветеранов, которые сохранили лучшие традиции. Присоединился к поздравлениям спикер парламента Дмитрий Фролов. Он пожелал работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Кроме того, политик отметил, сотрудники прокуратуры пользуются в регионе неукоснительным авторитетом и от их работы зависит социальная стабильность и экономическая безопасность.