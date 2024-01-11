11 января 2024

Курганские VIP обратились к прокурорам

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, прокурор, судебное заседание
День работников и ветеранов прокуратуры отмечается 12 января Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Обращение главы региона опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». Также с поздравлениями выступил председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! <…> Спасибо вам за вклад в защиту интересов государства и прав наших земляков, борьбу с коррупцией, мошенничеством, распространением наркотиков и другими преступлениями», — написал Шумков. Также отдельно поблагодарил за службу ветеранов, которые сохранили лучшие традиции.

Присоединился к поздравлениям спикер парламента Дмитрий Фролов. Он пожелал работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Кроме того, политик отметил, сотрудники прокуратуры пользуются в регионе неукоснительным авторитетом и от их работы зависит социальная стабильность и экономическая безопасность.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Обращение главы региона опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». Также с поздравлениями выступил председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов. «Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником! <…> Спасибо вам за вклад в защиту интересов государства и прав наших земляков, борьбу с коррупцией, мошенничеством, распространением наркотиков и другими преступлениями», — написал Шумков. Также отдельно поблагодарил за службу ветеранов, которые сохранили лучшие традиции. Присоединился к поздравлениям спикер парламента Дмитрий Фролов. Он пожелал работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Кроме того, политик отметил, сотрудники прокуратуры пользуются в регионе неукоснительным авторитетом и от их работы зависит социальная стабильность и экономическая безопасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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