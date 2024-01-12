В ХМАО на три часа задержали рейс до Тюмени

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В областную столицу самолет прилетит в 11:30 Фото:

В Сургуте (ХМАО) почти на три часа задержали рейс авиакомпании ЮТэйр до Тюмени. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 101 Сургут — Тюмень. Прилет по расписанию: 8:40. Задерживается», — указано на табло тюменского аэропорта. В областную столицу самолет прилетит в 11:30.

В адрес авиакомпании ЮТэйр направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) почти на три часа задержали рейс авиакомпании ЮТэйр до Тюмени. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 101 Сургут — Тюмень. Прилет по расписанию: 8:40. Задерживается», — указано на табло тюменского аэропорта. В областную столицу самолет прилетит в 11:30. В адрес авиакомпании ЮТэйр направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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