В ХМАО на три часа задержали рейс до Тюмени

В областную столицу самолет прилетит в 11:30
В Сургуте (ХМАО) почти на три часа задержали рейс авиакомпании ЮТэйр до Тюмени. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 101 Сургут — Тюмень. Прилет по расписанию: 8:40. Задерживается», — указано на табло тюменского аэропорта. В областную столицу самолет прилетит в 11:30.
В адрес авиакомпании ЮТэйр направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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