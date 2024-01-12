В ХМАО на три часа задержали рейс до Тюмени

12 января 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

В областную столицу самолет прилетит в 11:30 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) почти на три часа задержали рейс авиакомпании ЮТэйр до Тюмени. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 101 Сургут — Тюмень. Прилет по расписанию: 8:40. Задерживается», — указано на табло тюменского аэропорта. В областную столицу самолет прилетит в 11:30. В адрес авиакомпании ЮТэйр направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В Сургуте (ХМАО) почти на три часа задержали рейс авиакомпании ЮТэйр до Тюмени. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 101 Сургут — Тюмень. Прилет по расписанию: 8:40. Задерживается», — указано на табло тюменского аэропорта. В областную столицу самолет прилетит в 11:30. В адрес авиакомпании ЮТэйр направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.