11 января 2024

На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Ново-Московский тракт. Свердловская область, зима, непогода, ново московский тракт, трасса, дорожный указатель
В ДТП погиб водитель из Омска Фото:

На трассе Тюмень — Омск из-за ДТП, в котором после столкновения с большегрузом погиб водитель Kia, ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.

«У большегруза „КамАЗ“, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage. <…> Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что погиб 35-летний мужчина из Омска. Автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда.

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На трассе Тюмень — Омск из-за ДТП, в котором после столкновения с большегрузом погиб водитель Kia, ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. «У большегруза „КамАЗ“, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage. <…> Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что погиб 35-летний мужчина из Омска. Автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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