На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП

12 января 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

В ДТП погиб водитель из Омска Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Тюмень — Омск из-за ДТП, в котором после столкновения с большегрузом погиб водитель Kia, ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. «У большегруза „КамАЗ“, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage. <…> Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что погиб 35-летний мужчина из Омска. Автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда.

На трассе Тюмень — Омск из-за ДТП, в котором после столкновения с большегрузом погиб водитель Kia, ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области. «У большегруза „КамАЗ“, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage. <…> Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Известно, что погиб 35-летний мужчина из Омска. Автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда.