На тюменской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП

В ДТП погиб водитель из Омска
На трассе Тюмень — Омск из-за ДТП, в котором после столкновения с большегрузом погиб водитель Kia, ограничили движение. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.
«У большегруза „КамАЗ“, перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage. <…> Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что погиб 35-летний мужчина из Омска. Автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда.
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