11 января 2024

В ХМАО мужчина стал приставать к подростку и ворвался к нему в квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, коридор, ключи от квартиры, недвижимость, новоселье, дверь в квартиру
Мужчина ворвался в квартиру за подростком, когда родителей не было дома Фото:

В Ханты-Мансийске мужчина преследовал 15-летнего подростка от школы до дома и ворвался к нему в квартиру, пока взрослых не было дома. Об этом рассказал отец ребенка в одном из домовых чатов в мессенджере.

«У нас появился в подъезде мужчина, преследовал ребенка от школы до квартиры. По камерам видно, как быстро он пошел за ним в подъезд и в лифт», — написал отец мальчика.

Мужчина проник в квартиру и стал говорить ребенку, что он «взрывник» и научит его делать взрывчатки и бомбочки. Незнакомец ссылался на то, что знает отца мальчика и уговаривал его не звонить родителям. Однако мальчик дозвонился отцу и тот вызвал полицию. Мужчину задержали. В УМВД агентству позже пообещали дать комментарий и рассказать подробности инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО ищет мужчину, который преследовал девушку. Он пытался проникнуть в ее квартиру.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске мужчина преследовал 15-летнего подростка от школы до дома и ворвался к нему в квартиру, пока взрослых не было дома. Об этом рассказал отец ребенка в одном из домовых чатов в мессенджере. «У нас появился в подъезде мужчина, преследовал ребенка от школы до квартиры. По камерам видно, как быстро он пошел за ним в подъезд и в лифт», — написал отец мальчика. Мужчина проник в квартиру и стал говорить ребенку, что он «взрывник» и научит его делать взрывчатки и бомбочки. Незнакомец ссылался на то, что знает отца мальчика и уговаривал его не звонить родителям. Однако мальчик дозвонился отцу и тот вызвал полицию. Мужчину задержали. В УМВД агентству позже пообещали дать комментарий и рассказать подробности инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО ищет мужчину, который преследовал девушку. Он пытался проникнуть в ее квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...