В ХМАО мужчина стал приставать к подростку и ворвался к нему в квартиру

12 января 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Мужчина ворвался в квартиру за подростком, когда родителей не было дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийске мужчина преследовал 15-летнего подростка от школы до дома и ворвался к нему в квартиру, пока взрослых не было дома. Об этом рассказал отец ребенка в одном из домовых чатов в мессенджере. «У нас появился в подъезде мужчина, преследовал ребенка от школы до квартиры. По камерам видно, как быстро он пошел за ним в подъезд и в лифт», — написал отец мальчика. Мужчина проник в квартиру и стал говорить ребенку, что он «взрывник» и научит его делать взрывчатки и бомбочки. Незнакомец ссылался на то, что знает отца мальчика и уговаривал его не звонить родителям. Однако мальчик дозвонился отцу и тот вызвал полицию. Мужчину задержали. В УМВД агентству позже пообещали дать комментарий и рассказать подробности инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО ищет мужчину, который преследовал девушку. Он пытался проникнуть в ее квартиру.

В Ханты-Мансийске мужчина преследовал 15-летнего подростка от школы до дома и ворвался к нему в квартиру, пока взрослых не было дома. Об этом рассказал отец ребенка в одном из домовых чатов в мессенджере. «У нас появился в подъезде мужчина, преследовал ребенка от школы до квартиры. По камерам видно, как быстро он пошел за ним в подъезд и в лифт», — написал отец мальчика. Мужчина проник в квартиру и стал говорить ребенку, что он «взрывник» и научит его делать взрывчатки и бомбочки. Незнакомец ссылался на то, что знает отца мальчика и уговаривал его не звонить родителям. Однако мальчик дозвонился отцу и тот вызвал полицию. Мужчину задержали. В УМВД агентству позже пообещали дать комментарий и рассказать подробности инцидента. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО ищет мужчину, который преследовал девушку. Он пытался проникнуть в ее квартиру.