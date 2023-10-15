Полиция ХМАО ищет сталкера, который без штанов преследовал девушку. Видео

16 октября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Полиция инициировала проверку по сообщению о преследовавшем девушку сталкере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция ХМАО проводит проверку информации о мужчине, который без штанов преследовал девушку в Нижневартовске. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что заявления в полицию от пострадавшей не поступало. «В полицию Нижневартовска заявление по данному факту не поступало. В дежурной части зарегистрировали сообщение, размещенное в соцсетях, и инициировали проведение проверки», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства. Жительница Нижневартовска написала о происшествии в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», разместив видео с преследовавшим ее мужчиной. Она рассказала, что в пятом микрорайоне города за ней на улице увязался мужчина. Он пытался проникнуть в квартиру, но увидел видеонаблюдение и сбежал. Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант. Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Полиция ХМАО проводит проверку информации о мужчине, который без штанов преследовал девушку в Нижневартовске. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что заявления в полицию от пострадавшей не поступало. «В полицию Нижневартовска заявление по данному факту не поступало. В дежурной части зарегистрировали сообщение, размещенное в соцсетях, и инициировали проведение проверки», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства. Жительница Нижневартовска написала о происшествии в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», разместив видео с преследовавшим ее мужчиной. Она рассказала, что в пятом микрорайоне города за ней на улице увязался мужчина. Он пытался проникнуть в квартиру, но увидел видеонаблюдение и сбежал. Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант. Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.