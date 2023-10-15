15 октября 2023
14 октября 2023

Полиция ХМАО ищет сталкера, который без штанов преследовал девушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, полиция, наряд полиции
Полиция инициировала проверку по сообщению о преследовавшем девушку сталкере Фото:

Полиция ХМАО проводит проверку информации о мужчине, который без штанов преследовал девушку в Нижневартовске. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что заявления в полицию от пострадавшей не поступало.

«В полицию Нижневартовска заявление по данному факту не поступало. В дежурной части зарегистрировали сообщение, размещенное в соцсетях, и инициировали проведение проверки», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.

Жительница Нижневартовска написала о происшествии в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», разместив видео с преследовавшим ее мужчиной. Она рассказала, что в пятом микрорайоне города за ней на улице увязался мужчина. Он пытался проникнуть в квартиру, но увидел видеонаблюдение и сбежал.

Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант. Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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Полиция ХМАО проводит проверку информации о мужчине, который без штанов преследовал девушку в Нижневартовске. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что заявления в полицию от пострадавшей не поступало. «В полицию Нижневартовска заявление по данному факту не поступало. В дежурной части зарегистрировали сообщение, размещенное в соцсетях, и инициировали проведение проверки», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства. Жительница Нижневартовска написала о происшествии в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия», разместив видео с преследовавшим ее мужчиной. Она рассказала, что в пятом микрорайоне города за ней на улице увязался мужчина. Он пытался проникнуть в квартиру, но увидел видеонаблюдение и сбежал. Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута пожаловалась в социальных сетях, что ее преследует мигрант. Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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