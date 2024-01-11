11 января 2024

Школьникам в Новом Уренгое разрешили не ходить на уроки

В Новом Уренгое ЕДДС предупредила учеников начальной школы об опасной погоде
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, ученики, рюкзаки, дети, школьники, мальчики
В Новом Уренгое ученикам начальной школы рекомендованы дистанционные занятия Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ученикам второй смены с 1 по 5 классы рекомендуют не выходить на улицу и приступить к школьным занятиям дистанционно. Информацию о погодных условиях опубликовала единая диспетчерская служба.

«Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс. Информация для второй смены обучающихся», — приводит данные ЕДДС пресс-служба администрации газовой столицы в официальном telegram-канале.

В настоящее время в городе температура воздуха составляет -34 градуса. Ветер слабый — 5 метров в секунду.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ученикам второй смены с 1 по 5 классы рекомендуют не выходить на улицу и приступить к школьным занятиям дистанционно. Информацию о погодных условиях опубликовала единая диспетчерская служба. «Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс. Информация для второй смены обучающихся», — приводит данные ЕДДС пресс-служба администрации газовой столицы в официальном telegram-канале. В настоящее время в городе температура воздуха составляет -34 градуса. Ветер слабый — 5 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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