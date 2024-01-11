Школьникам в Новом Уренгое разрешили не ходить на уроки

В Новом Уренгое ученикам начальной школы рекомендованы дистанционные занятия
В Новом Уренгое (ЯНАО) ученикам второй смены с 1 по 5 классы рекомендуют не выходить на улицу и приступить к школьным занятиям дистанционно. Информацию о погодных условиях опубликовала единая диспетчерская служба.
«Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс. Информация для второй смены обучающихся», — приводит данные ЕДДС пресс-служба администрации газовой столицы в официальном telegram-канале.
В настоящее время в городе температура воздуха составляет -34 градуса. Ветер слабый — 5 метров в секунду.
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