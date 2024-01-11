11 января 2024

Бастрыкин затребовал доклад о ранении на охоте челябинской школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании огнестрельного ранения подростка Фото:
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В Челябинской области охотник случайно подстрелили школьницу

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования огнестрельного ранения челябинской школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней в Челябинской области. Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, региональными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ранее стало известно, что охотник вечером 9 января выстрелил в косулю, но промахнулся и попал в подростка. Жизни девушки сейчас ничего не угрожает.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования огнестрельного ранения челябинской школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней в Челябинской области. Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, региональными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ранее стало известно, что охотник вечером 9 января выстрелил в косулю, но промахнулся и попал в подростка. Жизни девушки сейчас ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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