Происшествия Криминал Бастрыкин затребовал доклад о ранении на охоте челябинской школьницы 12 января 2024 в 12:09 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании огнестрельного ранения подростка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области охотник случайно подстрелили школьницу Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования огнестрельного ранения челябинской школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней в Челябинской области. Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, региональными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ранее стало известно, что охотник вечером 9 января выстрелил в косулю, но промахнулся и попал в подростка. Жизни девушки сейчас ничего не угрожает. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования огнестрельного ранения челябинской школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней в Челябинской области. Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, региональными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ранее стало известно, что охотник вечером 9 января выстрелил в косулю, но промахнулся и попал в подростка. Жизни девушки сейчас ничего не угрожает. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям