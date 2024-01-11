Бастрыкин затребовал доклад о ранении на охоте челябинской школьницы

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования огнестрельного ранения челябинской школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава СК России запросил доклад о расследовании обстоятельств причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней в Челябинской области. Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, региональными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
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