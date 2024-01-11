Школьница, случайно подстреленная челябинцем, пришла в стабильное состояние

Школьница, которую случайно во время охоты ранил охотинспектор из «Союза охотников и рыболовов Челябинской области», пришла в стабильное состояние. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинской сфере.
«Девочку доставили в больницу с огнестрельными ранениями поясничного отдела, нижней части спины и таза. Ей была оказана вся необходимая помощь. Врачи прооперировали ее, пулю достали. Сейчас она находится в отделении нейрохирургии в состоянии средней тяжести», — рассказал источник.
По данным агентства, нарушений функций таза у девочки нет. На работу ног ранение никак не повлияло.
Ранение произошло вечером 9 января. Девочка ехала с другом на автомобиле по лесу в Сосновском районе. Однако, машина застряла снегу, и школьница стала помогать толкать ее. В этот момент охотинспектор сделал несколько выстрелов из свой «Сайги» в животное. Однако промахнулся, и одна из пуль угодила в школьницу.
Охотинспектор был оперативно задержан полицейскими. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Он находится под подпиской о невыезде.
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