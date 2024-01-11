11 января 2024

Уроженка ХМАО рассказала, как выиграла 10 миллионов рублей под Новый год

Победительница лотереи из Сургута семь лет подряд участвовала в розыгрыше
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Победительница лотереи узнала о выигрыше только спустя пять дней Фото:

Уроженка Сургута Альбина Тайницкая, выигравшая 10 миллионов рублей в лотерее, узнала о победе только через пять дней после розыгрыша. На протяжении семи лет девушка ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. Историю победительницы агентству URA.RU передали в «Столото».

«Когда увидела приз, повернулась к подруге и спросила ее: „Это что?!“. Она мне и ответила, что это 10 миллионов рублей. Своим глазам я не верила, а услышав сумму от другого человека, я вообще впала в ступор», — рассказала Тайницкая. Лотерейные билеты она каждый год покупала перед праздниками. Такую традицию девушке привили родители.

Победительница до конца не могла поверить в свою удачу, ведь совсем недавно она начала копить средства на покупку собственного жилья. Теперь девушка начинает поиск подходящей квартиры.

Ранее URA.RU писало о том, что уроженка Сургута Альбина Тайницкая выиграла 10 миллионов рублей. Сама девушка работает тату-мастером.

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Уроженка Сургута Альбина Тайницкая, выигравшая 10 миллионов рублей в лотерее, узнала о победе только через пять дней после розыгрыша. На протяжении семи лет девушка ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. Историю победительницы агентству URA.RU передали в «Столото». «Когда увидела приз, повернулась к подруге и спросила ее: „Это что?!“. Она мне и ответила, что это 10 миллионов рублей. Своим глазам я не верила, а услышав сумму от другого человека, я вообще впала в ступор», — рассказала Тайницкая. Лотерейные билеты она каждый год покупала перед праздниками. Такую традицию девушке привили родители. Победительница до конца не могла поверить в свою удачу, ведь совсем недавно она начала копить средства на покупку собственного жилья. Теперь девушка начинает поиск подходящей квартиры. Ранее URA.RU писало о том, что уроженка Сургута Альбина Тайницкая выиграла 10 миллионов рублей. Сама девушка работает тату-мастером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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