Уроженка ХМАО рассказала, как выиграла 10 миллионов рублей под Новый год

Победительница лотереи из Сургута семь лет подряд участвовала в розыгрыше

12 января 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Победительница лотереи узнала о выигрыше только спустя пять дней Фото: Алексей Гущин © URA.RU Уроженка Сургута Альбина Тайницкая, выигравшая 10 миллионов рублей в лотерее, узнала о победе только через пять дней после розыгрыша. На протяжении семи лет девушка ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. Историю победительницы агентству URA.RU передали в «Столото». «Когда увидела приз, повернулась к подруге и спросила ее: „Это что?!“. Она мне и ответила, что это 10 миллионов рублей. Своим глазам я не верила, а услышав сумму от другого человека, я вообще впала в ступор», — рассказала Тайницкая. Лотерейные билеты она каждый год покупала перед праздниками. Такую традицию девушке привили родители. Победительница до конца не могла поверить в свою удачу, ведь совсем недавно она начала копить средства на покупку собственного жилья. Теперь девушка начинает поиск подходящей квартиры. Ранее URA.RU писало о том, что уроженка Сургута Альбина Тайницкая выиграла 10 миллионов рублей. Сама девушка работает тату-мастером.

Уроженка Сургута Альбина Тайницкая, выигравшая 10 миллионов рублей в лотерее, узнала о победе только через пять дней после розыгрыша. На протяжении семи лет девушка ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. Историю победительницы агентству URA.RU передали в «Столото». «Когда увидела приз, повернулась к подруге и спросила ее: „Это что?!“. Она мне и ответила, что это 10 миллионов рублей. Своим глазам я не верила, а услышав сумму от другого человека, я вообще впала в ступор», — рассказала Тайницкая. Лотерейные билеты она каждый год покупала перед праздниками. Такую традицию девушке привили родители. Победительница до конца не могла поверить в свою удачу, ведь совсем недавно она начала копить средства на покупку собственного жилья. Теперь девушка начинает поиск подходящей квартиры. Ранее URA.RU писало о том, что уроженка Сургута Альбина Тайницкая выиграла 10 миллионов рублей. Сама девушка работает тату-мастером.