Тату-мастер из ХМАО выиграла 10 миллионов рублей в лотерею

12 января 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Сургутянка выиграла 10 миллионов рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Уроженка Сургута Альбина Тайницкая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в розыгрыше «Жилищной лотереи». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лотереи «Столото». «Уроженка Сургута выиграла 10 000 000 рублей на квартиру в новогоднем розыгрыше „Жилищной лотереи“. В семье Альбины Тайницкой участие в новогодних тиражах государственных лотерей — традиция, которую родители девушки основали давно», — сообщили в «Столото». Тайницкая купила билеты онлайн и приняла участие в розыгрыше 579 тиража. Девушка работает тату-мастером. Победительница заявила, что планирует потратить выигрыш на покупку квартиры. Ранее URA.RU писало, что к выигравшему миллиард рублей тюменцу начали обращаться с просьбами поделиться деньгами. Победитель не забрал свой приз.

Уроженка Сургута Альбина Тайницкая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в розыгрыше «Жилищной лотереи». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лотереи «Столото». «Уроженка Сургута выиграла 10 000 000 рублей на квартиру в новогоднем розыгрыше „Жилищной лотереи“. В семье Альбины Тайницкой участие в новогодних тиражах государственных лотерей — традиция, которую родители девушки основали давно», — сообщили в «Столото». Тайницкая купила билеты онлайн и приняла участие в розыгрыше 579 тиража. Девушка работает тату-мастером. Победительница заявила, что планирует потратить выигрыш на покупку квартиры. Ранее URA.RU писало, что к выигравшему миллиард рублей тюменцу начали обращаться с просьбами поделиться деньгами. Победитель не забрал свой приз.