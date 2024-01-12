Тату-мастер из ХМАО выиграла 10 миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, рубли
Сургутянка выиграла 10 миллионов рублей Фото:

Уроженка Сургута Альбина Тайницкая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в розыгрыше «Жилищной лотереи». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лотереи «Столото».

«Уроженка Сургута выиграла 10 000 000 рублей на квартиру в новогоднем розыгрыше „Жилищной лотереи“. В семье Альбины Тайницкой участие в новогодних тиражах государственных лотерей — традиция, которую родители девушки основали давно», — сообщили в «Столото».

Тайницкая купила билеты онлайн и приняла участие в розыгрыше 579 тиража. Девушка работает тату-мастером. Победительница заявила, что планирует потратить выигрыш на покупку квартиры.

Ранее URA.RU писало, что к выигравшему миллиард рублей тюменцу начали обращаться с просьбами поделиться деньгами. Победитель не забрал свой приз.

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Уроженка Сургута Альбина Тайницкая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в розыгрыше «Жилищной лотереи». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе лотереи «Столото». «Уроженка Сургута выиграла 10 000 000 рублей на квартиру в новогоднем розыгрыше „Жилищной лотереи“. В семье Альбины Тайницкой участие в новогодних тиражах государственных лотерей — традиция, которую родители девушки основали давно», — сообщили в «Столото». Тайницкая купила билеты онлайн и приняла участие в розыгрыше 579 тиража. Девушка работает тату-мастером. Победительница заявила, что планирует потратить выигрыш на покупку квартиры. Ранее URA.RU писало, что к выигравшему миллиард рублей тюменцу начали обращаться с просьбами поделиться деньгами. Победитель не забрал свой приз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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