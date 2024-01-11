11 января 2024

В Салехарде встретили первого ямальца, удостоенного звания «Герой России». Фото

В Салехард прилетел Герой России Евгений Супаков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехард прилетел Герой России Евгений Супаков Фото:

В Салехард (ЯНАО) прилетел первый ямалец, удостоенный звания «Герой России» Евгений Супаков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Евгений просил не устраивать торжественной встречи. Его встречали без видеокамер и сразу же увезли», — передает корреспондент агентства.

Герой России планирует встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Также у Супакова запланировано несколько патриотических мероприятий, в том числе встреча с учащимися кадетских классов.

Сержант Супаков стал первым ямальцем, удостоенным в ходе специальной военной операции звания «Герой России». Медаль «Золотая Звезда» он получил в Кремле из рук президента РФ Владимира Путина 19 декабря «за доблестное выполнение боевых задач». Сам Евгений проживает в Тазовском, а с 2016 года проходит службу в воздушно-десантных войсках.

Президент РФ Владимир Путин вручает награду сержанту Евгению Супакову 19 декабря
Президент РФ Владимир Путин вручает награду сержанту Евгению Супакову 19 декабря
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В Салехард (ЯНАО) прилетел первый ямалец, удостоенный звания «Герой России» Евгений Супаков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Евгений просил не устраивать торжественной встречи. Его встречали без видеокамер и сразу же увезли», — передает корреспондент агентства. Герой России планирует встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Также у Супакова запланировано несколько патриотических мероприятий, в том числе встреча с учащимися кадетских классов. Сержант Супаков стал первым ямальцем, удостоенным в ходе специальной военной операции звания «Герой России». Медаль «Золотая Звезда» он получил в Кремле из рук президента РФ Владимира Путина 19 декабря «за доблестное выполнение боевых задач». Сам Евгений проживает в Тазовском, а с 2016 года проходит службу в воздушно-десантных войсках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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