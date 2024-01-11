В Салехарде встретили первого ямальца, удостоенного звания «Герой России». Фото

В Салехард прилетел Герой России Евгений Супаков

12 января 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

В Салехард прилетел Герой России Евгений Супаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехард (ЯНАО) прилетел первый ямалец, удостоенный звания «Герой России» Евгений Супаков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Евгений просил не устраивать торжественной встречи. Его встречали без видеокамер и сразу же увезли», — передает корреспондент агентства. Герой России планирует встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Также у Супакова запланировано несколько патриотических мероприятий, в том числе встреча с учащимися кадетских классов. Сержант Супаков стал первым ямальцем, удостоенным в ходе специальной военной операции звания «Герой России». Медаль «Золотая Звезда» он получил в Кремле из рук президента РФ Владимира Путина 19 декабря «за доблестное выполнение боевых задач». Сам Евгений проживает в Тазовском, а с 2016 года проходит службу в воздушно-десантных войсках. Президент РФ Владимир Путин вручает награду сержанту Евгению Супакову 19 декабря Фото: telegram-канал фонда «Защитники Отечества» — https://t.me/c/1616872544/25468

В Салехард (ЯНАО) прилетел первый ямалец, удостоенный звания «Герой России» Евгений Супаков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Евгений просил не устраивать торжественной встречи. Его встречали без видеокамер и сразу же увезли», — передает корреспондент агентства. Герой России планирует встретиться с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Также у Супакова запланировано несколько патриотических мероприятий, в том числе встреча с учащимися кадетских классов. Сержант Супаков стал первым ямальцем, удостоенным в ходе специальной военной операции звания «Герой России». Медаль «Золотая Звезда» он получил в Кремле из рук президента РФ Владимира Путина 19 декабря «за доблестное выполнение боевых задач». Сам Евгений проживает в Тазовском, а с 2016 года проходит службу в воздушно-десантных войсках.