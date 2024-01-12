Челябинская ГИБДД выступила с экстренным обращением к автомобилистам

12 января 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

ГИБДД призвала автолюбителей сидеть по домам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Региональное управление ГИБДД 12 января обратилось к жителям Челябинской области с призывом отказаться от дальних поездок. Такое обращение появилось в telegram-канале ведомства. «На территории области вновь снегопады. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения», — призывает ГИБДД. Также автомобилистам рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. Если все-таки пришлось отправиться в дальнюю дорогу, ГИБДД рекомендует взять в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату.

Региональное управление ГИБДД 12 января обратилось к жителям Челябинской области с призывом отказаться от дальних поездок. Такое обращение появилось в telegram-канале ведомства. «На территории области вновь снегопады. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения», — призывает ГИБДД. Также автомобилистам рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. Если все-таки пришлось отправиться в дальнюю дорогу, ГИБДД рекомендует взять в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату.