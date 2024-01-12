Челябинская ГИБДД выступила с экстренным обращением к автомобилистам

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ГИБДД призвала автолюбителей сидеть по домам Фото:

Региональное управление ГИБДД 12 января обратилось к жителям Челябинской области с призывом отказаться от дальних поездок. Такое обращение появилось в telegram-канале ведомства.

«На территории области вновь снегопады. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения», — призывает ГИБДД.

Также автомобилистам рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. Если все-таки пришлось отправиться в дальнюю дорогу, ГИБДД рекомендует взять в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату.

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Региональное управление ГИБДД 12 января обратилось к жителям Челябинской области с призывом отказаться от дальних поездок. Такое обращение появилось в telegram-канале ведомства. «На территории области вновь снегопады. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения», — призывает ГИБДД. Также автомобилистам рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. Если все-таки пришлось отправиться в дальнюю дорогу, ГИБДД рекомендует взять в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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