Мужчине сломал лопатку друг, обнимая его в новогоднюю ночь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Еманжелинска Челябинской области сломал лопатку, обнимаясь с друзьями в новогоднюю ночь. Мужчине провели операцию, сообщили в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы.

«Самым необычным пациентом в отделении травматологии стал 66-летний житель Еманжелинска. Он поступил в отделение 11 января с переломом лопатки, который получил еще в новогоднюю ночь», — сообщили в пресс-службе медучреждения.

В отделении травматологии отметили, что врачи с такой травмой столкнулись впервые, так как для перелома лопатки нужна очень сильная механическая нагрузка. Как сообщил завотделением травматологии №2 ЧОКБ Кирилл Абрамов, наиболее частыми являются переломы проксимального отдела бедра, переломы дистального отдела лучевой кости, однако происхождение травм в праздничные дни поражает своим разнообразием. При этом сам пациент с переломом лопатки объяснил, что его неудачно обняли в Новый год.

«Обняли неудачно, и все. Сидели за столом, друг приобнял и сломалась лопатка. Ну, больно и больно, пройдет, как всегда бывает», — цитирует слова пациента Александра Винса пресс-служба больницы.

Винс уточнил, что 1 января пошел чистить снег, а о переломе узнал только 6 января, когда пришел в больницу. Мужчине зафиксировали перелом пластиной, через пару дней его намерены выписать.

С переломом лопатки врачи столкнулись впервые Пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Мужчину обнял друг на новый год и сломал кость Пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.