Челябинцу сломали лопатку при объятиях в новогоднюю ночь. Фото

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Мужчине сломал лопатку друг, обнимая его в новогоднюю ночь Фото:

Житель Еманжелинска Челябинской области сломал лопатку, обнимаясь с друзьями в новогоднюю ночь. Мужчине провели операцию, сообщили в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы.

«Самым необычным пациентом в отделении травматологии стал 66-летний житель Еманжелинска. Он поступил в отделение 11 января с переломом лопатки, который получил еще в новогоднюю ночь», — сообщили в пресс-службе медучреждения.

В отделении травматологии отметили, что врачи с такой травмой столкнулись впервые, так как для перелома лопатки нужна очень сильная механическая нагрузка. Как сообщил завотделением травматологии №2 ЧОКБ Кирилл Абрамов, наиболее частыми являются переломы проксимального отдела бедра, переломы дистального отдела лучевой кости, однако происхождение травм в праздничные дни поражает своим разнообразием. При этом сам пациент с переломом лопатки объяснил, что его неудачно обняли в Новый год.

«Обняли неудачно, и все. Сидели за столом, друг приобнял и сломалась лопатка. Ну, больно и больно, пройдет, как всегда бывает», — цитирует слова пациента Александра Винса пресс-служба больницы.

Винс уточнил, что 1 января пошел чистить снег, а о переломе узнал только 6 января, когда пришел в больницу. Мужчине зафиксировали перелом пластиной, через пару дней его намерены выписать.

С переломом лопатки врачи столкнулись впервые
С переломом лопатки врачи столкнулись впервые
Мужчину обнял друг на новый год и сломал кость
Мужчину обнял друг на новый год и сломал кость
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Житель Еманжелинска Челябинской области сломал лопатку, обнимаясь с друзьями в новогоднюю ночь. Мужчине провели операцию, сообщили в пресс-службе Челябинской областной клинической больницы. «Самым необычным пациентом в отделении травматологии стал 66-летний житель Еманжелинска. Он поступил в отделение 11 января с переломом лопатки, который получил еще в новогоднюю ночь», — сообщили в пресс-службе медучреждения. В отделении травматологии отметили, что врачи с такой травмой столкнулись впервые, так как для перелома лопатки нужна очень сильная механическая нагрузка. Как сообщил завотделением травматологии №2 ЧОКБ Кирилл Абрамов, наиболее частыми являются переломы проксимального отдела бедра, переломы дистального отдела лучевой кости, однако происхождение травм в праздничные дни поражает своим разнообразием. При этом сам пациент с переломом лопатки объяснил, что его неудачно обняли в Новый год. «Обняли неудачно, и все. Сидели за столом, друг приобнял и сломалась лопатка. Ну, больно и больно, пройдет, как всегда бывает», — цитирует слова пациента Александра Винса пресс-служба больницы. Винс уточнил, что 1 января пошел чистить снег, а о переломе узнал только 6 января, когда пришел в больницу. Мужчине зафиксировали перелом пластиной, через пару дней его намерены выписать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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