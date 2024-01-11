Жительнице Кургана с кровотечением пришлось искать помощь в платной клинике

12 января 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Молодая мама пожаловалась в депздрав на врачей перинатального центра и областной больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Кургана Анастасия Чекарчукова пожаловалась на некачественную медпомощь в Курганской областной больнице (КОКБ) и перинатальном центре. Молодую маму с кровотечением в КОКБ отправили домой, а в перинатальном центре предложили обратиться на следующий день. Пришлось искать помощи в платной клинике, рассказала пациентка на своей странице во «ВКонтакте». «11 ноября я родила третьего ребенка. […]. 9 января 2024 года у меня открылось маточное кровотечение. Я сразу же вызвала скорую медицинскую помощь, после чего мне было предложено проехать в Курганскую областную больницу. Там мне начали говорить, мол, ты, наверное, беременная, или у тебя вообще такая менструация», — написала Черкачукова. В КОКБ женщину направили на УЗИ. Но врач УЗИ решила, что все в норме, в заключении написали «признаки гиперплазии эндометрия». Врач смотрового кабинета призналась, что узист-не гинеколог и его заключение неправомочно, выписал таблетки и посоветовал где-нибудь сделать обследование органов малого таза. «При маточном кровотечении вообще-то госпитализируют. Я была с вещами, у меня с собой три сумки, мне в слезах пришлось вызвать такси и поехать домой. Кровотечение не останавливалось», — отметила женщина. Молодая мама обратилась по телефону в перинатальный центр, где родила третьего ребенка. Там ей посоветовали приехать на прием на следующий день. Женщина стала обзванивать платные клиники, в одной из клиник она получила необходимую помощь. Ей провели обследование, поставили укол и выписали препараты для лечения. «Я ехала, истекая кровью, с тремя маленькими детьми в машине в платную клинику после областной больницы, которая должна была меня госпитализировать! Спасибо тебе, курганская бесплатная медицина!», — написала она. Чекарчукова уточнила URA.RU, что обратилась с жалобой в департамент здравоохранения Курганской области. Она просила разобраться в ситуации, обратить внимание на грубость и проявленную некомпетентность нескольких врачей. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что в настоящее время по данному факту в медицинских организациях проводятся внутренние проверки. По результатам проверок в случае выявления нарушений будут приняты меры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана Анастасия Чекарчукова пожаловалась на некачественную медпомощь в Курганской областной больнице (КОКБ) и перинатальном центре. Молодую маму с кровотечением в КОКБ отправили домой, а в перинатальном центре предложили обратиться на следующий день. Пришлось искать помощи в платной клинике, рассказала пациентка на своей странице во «ВКонтакте». «11 ноября я родила третьего ребенка. […]. 9 января 2024 года у меня открылось маточное кровотечение. Я сразу же вызвала скорую медицинскую помощь, после чего мне было предложено проехать в Курганскую областную больницу. Там мне начали говорить, мол, ты, наверное, беременная, или у тебя вообще такая менструация», — написала Черкачукова. В КОКБ женщину направили на УЗИ. Но врач УЗИ решила, что все в норме, в заключении написали «признаки гиперплазии эндометрия». Врач смотрового кабинета призналась, что узист-не гинеколог и его заключение неправомочно, выписал таблетки и посоветовал где-нибудь сделать обследование органов малого таза. «При маточном кровотечении вообще-то госпитализируют. Я была с вещами, у меня с собой три сумки, мне в слезах пришлось вызвать такси и поехать домой. Кровотечение не останавливалось», — отметила женщина. Молодая мама обратилась по телефону в перинатальный центр, где родила третьего ребенка. Там ей посоветовали приехать на прием на следующий день. Женщина стала обзванивать платные клиники, в одной из клиник она получила необходимую помощь. Ей провели обследование, поставили укол и выписали препараты для лечения. «Я ехала, истекая кровью, с тремя маленькими детьми в машине в платную клинику после областной больницы, которая должна была меня госпитализировать! Спасибо тебе, курганская бесплатная медицина!», — написала она. Чекарчукова уточнила URA.RU, что обратилась с жалобой в департамент здравоохранения Курганской области. Она просила разобраться в ситуации, обратить внимание на грубость и проявленную некомпетентность нескольких врачей. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что в настоящее время по данному факту в медицинских организациях проводятся внутренние проверки. По результатам проверок в случае выявления нарушений будут приняты меры.