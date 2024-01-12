Следствие просит отправить Удальцова в СИЗО

12 января 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Удальцову грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU На лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте. Он обвиняется в оправдании терроризма в интернете. Советующая информация размещена в карточке дела. «В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте лидера „Левого фронта“ Сергея Удальцова», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на карточку. На него заведено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ об оправдании терроризма в интернете. Сегодня суд рассмотрит ходатайство. Новость по теме Чем известен Сергей Удальцов, обвиняемый в оправдании терроризма Отмечается, что 11 января у Удальцова был проведен обыск. После этого его отвезли на допрос и задержали. Согласно статье, ему предусмотрено от пяти до семи лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Удальцова задержали сотрудники Следственного комитета по делу об оправдании терроризма. Адвокат задержанного Виолетта Волкова заявила, что рассмотрение меры пресечения для него планируется на 12 января. Известно, что в 2014 год Мосгорсуд уже признал его виновным в организации массовых беспорядков. Удальцов был приговорен к 4,5 года колонии, но он отрицает свою вину. В 2017 году ему предоставили освобождение.

На лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте. Он обвиняется в оправдании терроризма в интернете. Советующая информация размещена в карточке дела. «В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте лидера „Левого фронта“ Сергея Удальцова», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на карточку. На него заведено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ об оправдании терроризма в интернете. Сегодня суд рассмотрит ходатайство. Отмечается, что 11 января у Удальцова был проведен обыск. После этого его отвезли на допрос и задержали. Согласно статье, ему предусмотрено от пяти до семи лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Удальцова задержали сотрудники Следственного комитета по делу об оправдании терроризма. Адвокат задержанного Виолетта Волкова заявила, что рассмотрение меры пресечения для него планируется на 12 января. Известно, что в 2014 год Мосгорсуд уже признал его виновным в организации массовых беспорядков. Удальцов был приговорен к 4,5 года колонии, но он отрицает свою вину. В 2017 году ему предоставили освобождение.